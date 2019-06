Técnico da Argentina faz três mudanças no time titular

O técnico Lionel Scaloni fez três alterações na seleção da Argentina no treino desta quarta-feira (26) pela manhã, no CT do Fluminense, no Rio, visando ao jogo com a Venezuela, sexta-feira (28), às 16 horas, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa América.



Scaloni testou Juan Foyth na lateral direita, no lugar de Renzo Saravia, que, segundo relatório médico, sofre com dores no quadril. O jogador escalado como titular nesta atividade tem apenas 21 anos e é zagueiro do Tottenham, mas já atuou algumas vezes na lateral em jogos do Campeonato Inglês.



Já Marcos Acuña substituiu Giovani Lo Celso no meio-campo, com a missão de intensificar a marcação e dar maior velocidade na saída de bola para o ataque. E a terceira mudança promovida no treino desta quarta foi o retorno de Germán Pezella à zaga central, ocupando o lugar que foi preenchido por Foyth na vitória por 2 a 0 sobre o Catar, no último domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela rodada final do Grupo B do torneio continental.



Scaloni não conseguiu repetir a mesma escalação nos quatro jogos disputados pela Argentina na Copa América. O único setor que deve permanecer sem alterações é o ataque, onde Lautaro Martinez se junta a Messi e Sergio Agüero. Martinez e Agüero, por sinal, marcaram os gols do triunfo sobre os catarianos. Paulo Dybala e Angel Di María devem continuar no banco de reservas.



O vencedor do duelo entre Argentina e Venezuela vai enfrentar na semifinal o ganhador de Brasil x Paraguai, marcado para ocorrer nessa quinta-feira (27), às 21h30, na Arena do Grêmio, na abertura das quartas de final da competição.