Técnico da Austrália não chama genro zagueiro para Copa do Mundo

Os técnicos de seleções têm uma missão difícil na hora da convocação para a Copa do Mundo. Após quatro anos de trabalho, eles precisam fazer escolhas, e acabam deixando alguns jogadores de fora da lista final. Mas, no caso do treinador da Austrália, Graham Arnold, a decisão ficou ainda pior: teve que optar por não chamar o próprio genro.

O zagueiro Trent Sainsbury, de 30 anos, é um nome antigo nos Socceroos, como é apelidada a seleção do país. O defensor esteve na Copa do Mundo de 2018, e foi titular nas três partidas da equipe na Rússia. Nos últimos oito anos, ele fez 58 jogos com a camisa australiana.

Assim, o jogador - que é casado com Elissa Sainsbury, filha de Graham Arnold - tinha a expectativa de ir a mais um Mundial. Mas foi deixado de fora da lista final do sogro.

O treinador foi questionado sobre o drama familiar, mas garantiu que o genro entendeu a escolha. Segundo o técnico, a opção se deu por questões físicas.

"Obviamente, é uma decisão muito, muito difícil. Eu conversei com Trent sobre onde ele está agora. Ele não jogou por um número grande de semanas. Trent entendeu a decisão, mas é algo difícil de fazer", afirmou.

Curiosamente, Trent joga no país-sede da Copa, o Catar. O zagueiro defende o Al Wakrah desde a metade deste ano. Ele participou de sete jogos pelo time, mas está sem atuar desde o dia 14 de setembro, por lesão. Antes, o defensor atuava pelo Kortrijk, da primeira divisão belga, e também acumula passagens por Inter de Milão, da Itália, e PSV, da Holanda.

A Austrália está no Grupo D da Copa do Mundo, junto com a Dinamarca, França e Tunísia. A estreia da equipe será no dia 22, contra os franceses, às 16h, no estádio Al Janoub.