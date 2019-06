Técnico da Colômbia tenta tirar peso da estreia contra Argentina

O técnico português Carlos Queiroz não quis colocar peso em demasiado sobre o duelo da sua Colômbia deste sábado (15), na Fonte Nova, diante da favorita Argentina. Será a estreia do treinador em jogos oficiais - ele assumiu a seleção em fevereiro e fez apenas quatro amistosos.

Na visão dele, seus jogadores têm que encarar a partida como a primeira parte de uma disputa maior: "É um jogo de três partes. Amanhã (sábado) vamos ao primeiro tempo. Depois virão o segundo e o terceiro. Temos que ter em mente que o mais importante numa fase de grupos é chegar à segunda fase. E, como sempre, olhamos para o futuro: a construção de uma equipe forte, coesa".

Diferentemente do seu adversário - o técnico Lionel Scaloni -, que confirmou na entrevista coletiva os 11 titulares da Argentina, Queiroz não quis dar qualquer pista sobre a equipe que entra em campo para a estreia na Fonte Nova.

Os jornalistas colombianos estavam interessados sobretudo se o meia Juan Cuadrado, da Juventus, será titular ou não. Segundo a apuração dos repórteres, a equipe deve ter Barrios, Uribe e Cardona no meio-campo.

Com um sorriso, Queiroz despistou as perguntas: "Todos são titulares para mim. Verdade que só podemos começar com 11 em campo, mas todos têm estatuto de titular. O que importa é que todos conheçam suas funções em campo".

Apesar de Queiroz não assumir, o time está praticamente definido com David Ospina, Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina e William Tesillo; Wilmar Barrios, Mateus Uribe e Edwin Cardona; James Rodríguez, Falcao García e Luís Muriel.

O português também foi perguntado o que esperava de sua equipe diante da Argentina: se uma boa atuação, organização em campo ou se acreditava nos três pontos. Novamente o técnico respondeu com sua peculiar ironia: "Quando se trata de pedir coisas não sou modesto. Quero ganhar a partida, os três pontos, a classificação e a Copa América".

"Vamos ver amanhã como vamos nos sair. Mas com a experiência que tenho, o mais importante numa primeira partida é jogar um bom futebol. Mas se me deixarem, pego a taça e levo para casa", completou.