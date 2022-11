Técnico da Espanha crava: 'Não há seleção melhor que a nossa'

Brasil, Portugal e França foram as únicas seleções que venceram os dois primeiros jogos da Copa do Mundo do Catar e conseguiram a vaga para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. O cenário poderia preocupar possíveis rivais no mata-mata - mas não é dor de cabeça para o técnico da Espanha, Luis Enrique. Para ele, essas equipes 'não surpreendem ninguém'.

Em sua versão "streamer", o treinador foi enfático em sua tradicional live, ao elogiar a Fúria. Mesmo com o empate com a Alemanha, no último domingo (27), Luis Enrique vê a Espanha como a melhor equipe da Copa, no que diz respeito a controle e domínio de jogo.

"Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas não surpreendem ninguém. Não tememos ninguém, jogamos recentemente contra a França e conseguimos ganhar o jogo. Procuramos os pontos positivos para reforçar a nossa equipe", afirmou Luis Enrique, em live na Twitch.

Campeã mundial em 2010, a Espanha começou sua caminhada no Mundial com a vitória por 7x0 sobre a Costa Rica, a maior goleada da Copa do Catar até o momento. Na segunda rodada, os espanhóis saíram na frente da Alemanha, mas acabaram cedendo o empate por 1x1.

A Fúria encerra sua participação na fase de grupos do Mundial na quinta-feira (1), às 16h. Para avançar ao mata-mata, os espanhóis precisam de, no mínimo, um empate diante dos japoneses.