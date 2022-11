Técnico da Espanha homenageia filha que morreu aos 9 anos

Horas antes de ficar no empate por 1x1 com a Alemanha, o técnico Luis Enrique, da Espanha, usou as redes sociais para homenagear Xana, sua filha, que faleceu aos nove anos de idade, em 2019. Neste domingo, ela completaria o seu 13º aniversário.

Luis Enrique gravou o vídeo enquanto andava de bicicleta e desejou um "bom dia" para a filha.

"Já estamos no 14º dia de concentração [para a Copa]. Hoje não apenas enfrentamos a Alemanha, como também é um dia muito especial porque Xanita faria 13 anos. Amor, onde quer que esteja, tenha um bom dia, muitos beijos. Nós te amamos! Tchau", disse Luis Enrique.

A filha de Luis Enrique faleceu em 2019 devido a um câncer ósseo. Ela passou por tratamento durante cinco meses. No período, o treinador ficou afastado das suas funções para acompanhá-la no hospital.

A Espanha de Luis Enrique lidera o grupo E da Copa do Mundo, com quatro pontos. O empate contra a Alemanha nos minutos finais impediu a classificação espanhola para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Os espanhóis enfrentarão o Japão na próxima partida.