Técnico da Juazeirense tem apenas um jogo à frente da equipe

Emoção não foi um fator ausente na estreia de Maurílio Silva como técnico da Juazeirense. Anunciado no dia 2 de julho, feriado da Independência da Bahia, o treinador teve apenas quatro dias para trabalhar com o time até o jogo decisivo contra o Iporá, pelas oitavas de final da Série D.

A partida acabou empatada em 0x0 no tempo normal, resultado que levou a decisão para os pênaltis e, na hora da loteria, brilhou a estrela do goleiro Gleibson, que defendeu duas cobranças e foi protagonista da vitória por 5x4 que colocou a Juazeirense a dois jogos do seu segundo acesso para a Série C em três anos.

O adversário do Cancão de Fogo na próxima fase será o Brusque, time catarinense que é dono da melhor campanha na atual Série D. Desta vez, Maurílio Silva terá uma semana ao seu dispor para conhecer mais o elenco e pensar na melhor estratégia antes da primeira decisão. A CBF ainda não confirmou data e horário, mas as datas-base previstas são 14 e 21 de julho.

"Agora é implantar ainda mais a minha filosofia e sistema de jogo para que os atletas assimilem mais. Eu fiquei muito contente com o que nós fizemos. É buscar mais tranquilidade, a ansiedade é natural", avaliou o novo treinador.

As quartas de final da Série C funcionam como uma final. Quem passar para a próxima fase garante o acesso para a terceira divisão. Apesar de ter a pior campanha entre os oitos times sobreviventes, a Juazeirense tem o direito de se apegar ao próprio histórico para fazer bonito no Adauto Moraes: é o único time que já conseguiu um acesso no certame.

“Tenho certeza que o grupo vai se comportar muito bem essa semana e fazer uma grande partida no final de semana", finalizou o treinador.