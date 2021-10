Técnico da seleção fecha portas para Maurício: 'Não há espaço para homofóbicos'

O nome de Maurício Souza não estará nas próximas convocações da seleção brasileira masculina de vôlei. Técnico da equipe, Renan dal Zotto se posicionou de forma contundente e fechou as portas para o jogador após as declarações homofóbicas feitas por ele.

"Fiquei decepcionado. É inadmissível este tipo de conduta do Maurício e eu sou radicalmente contra qualquer tipo de preconceito, homofobia, racismo. Em se tratando de seleção brasileira, não tem espaço para profissionais homofóbicos. Acima de tudo preciso ter um time e não posso ter este tipo de polêmica no grupo. Não me refiro apenas ao elenco dos atletas. É geral, para todos os profissionais", disse Renan, em entrevista ao jornal O Globo.