Técnico de Maradona em 86, Bilardo não sabe da morte do argentino

Técnico de Diego Maradona na conquista da Copa do Mundo de 1986, no México, Carlos Bilardo ainda não sabe sobre a morte do craque argentino. O ex-treinador e jogador da seleção tem 82 anos e sofre da síndrome Hakim-Adams, que é uma doença neurodegenerativa.

A escolha de não revelar a partida de Maradona foi da própria família, a fim de preservar a saúde de Bilardo, que precisa de cuidados intensivos. A informação foi dada pelo irmão de Carlos, Jorge Bilardo, em entrevista à rádio argentina chamada Província.

Ele completou que, para não ficar sabendo pela televisão, a televisão do ex-comandante foi retirada e informaram que os cabos haviam sido cortados. “A enfermeira já sabia que, se algo assim acontecesse, seria preciso cortar a TV”.

A diferença de pouco mais de 20 anos entre Maradona e Bilardo estabeleceu entre os dois uma relação de “pai e filho”. Não à toa, o treinador sempre afirmou que Diego era um “filho do sexo masculino que nunca tive”, que ele tem uma filha chamada Daniela.

A carreira como treinador atingiu seu auge justamente entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90, quando levou a Argentina para duas finais seguidas de Copa. Uma com título ao lado do El Pibe de Oro, e outra um vice-campeonato contra a mesma Alemanha na competição disputada na Itália.

Bilardo e Maradona durante a Copa de 86 (Foto: Reprodução)

Mais uma preocupação

Outra figura importante para o futebol argentino foi acertado em cheio com a morte de Diego Maradona. O também ex-técnico Alejandro Sabella, de 66 anos, ficou extremamente abalado com a morte do amigo e está internado no Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ele sofre de problemas cardíacos e, segundo a família divulgou para a Agência EFE, foi fazer exames depois da notícia da morte de Diego.

Sabella também levou a Argentina para uma final de Copa do Mundo. Em 2014, aqui no Brasil, ele comentou Messi e companhia na campanha do vice-campeonato, quando a seleção foi derrotada mais uma vez para a Alemanha.

Alejandro Sabella comandou a Argentina no vice-campeonato de 2014 (Foto: Reprodução)