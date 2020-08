Técnico do Athletico, Dorival Junior testa positivo para covid-19

Líder do Brasileirão ao fim das primeiras duas rodadas, o Athletico-PR não terá seu técnico em campo no próximo jogo. Dorival Junior testou positivo para covid-19 e não viajará com o elenco para Santos, onde o Furacão enfrentará o Peixe. O jogo acontecerá no domingo (16), às 19h45, na Vila Belmiro.

O treinador está bem e não apresenta sintomas. Mas é considerado grupo de risco - além da idade dele, 58 anos, Dorival teve câncer de próstata no ano passado. O técnico, inclusive, passou por cirurgia para a retirada do câncer, e ficou afastado do futebol em 2019.

O Athletico-PR já teve outros casos de coronavírus. No fim de junho, foram diagnosticados com covid-19 oito profissionais. Depois, na semana seguinte, foram mais seis pessoas. E, no início de agosto, foi confirmado o 15° infectado.

Sem Dorival, o Furacão deve ter à beira do campo contra o Santos o auxiliar Lucas Silvestre - que, inclusive, é filho do treinador.