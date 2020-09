Técnico do Barcelona agradece pedido de conciliação de Messi

Em uma entrevista dada ao jornal espanhol Sport nesta quarta-feira (30), o craque argentino Lionel Messi revelou que quer colocar um ponto final em toda a polêmica criada no final de agosto depois da ameaça de sair do Barcelona e das críticas ao presidente Josep Maria Bartomeu. O jogador pediu a união do grupo e o técnico holandês Ronald Koeman considerou que essas declarações foram importantes, mas que não sabe se realmente as coisas vão mudar.

"Não sei se depois das declarações de Lionel Messi vou ter a vida mais tranquila, existe sempre algo. É positivo que o capitão de equipe tenha apelado à união. É muito positivo. Espero que seja possível estar mais tranquilo do que ultimamente", afirmou Koeman, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (30), um dia antes da partida contra o Celta, em Vigo, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

O treinador holandês, contratado no mês passado para o lugar de Quique Setién, revelou que o Barcelona está perto de anunciar a contratação do lateral-direito Sergiño Dest, do Ajax.

"Dest está em fase de exames. Ainda não assinou o contrato. Ele é um ala jovem e é importante ter gente jovem para o futuro do clube. E apesar de ser jovem, ele jogou muitos jogos (pelo Ajax). Tenho certeza que ele é um jogador muito bom e que será muito útil", disse.

Dest tem 19 anos e nasceu na Holanda, mas é filho de pai americano e, por isso, defende a seleção dos Estados Unidos. De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona vai pagar 20 milhões de euros (R$ 128 milhões na cotação atual), mais 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) em variáveis.

Na entrevista coletiva, Koeman confirmou ainda que o meia-atacante brasileiro Rafinha, irmão de Thiago Alcântara, hoje no Liverpool, e filho do tetracampeão Mazinho, é mais um que não está nos seus planos. "Para alguns jogadores é melhor encontrar uma saída. Sei que Rafinha já foi emprestado e não pode ficar sempre sendo emprestado. Temos muitos meias, então é melhor encontrar uma saída. É uma decisão técnica", comentou.

Além de Rafinha, outros dois sul-americanos foram dispensados por Koeman. Foram os casos do meia chileno Arturo Vidal, que se transferiu para a Inter de Milão, e do centroavante uruguaio Luis Suárez, já no rival Atlético de Madrid.