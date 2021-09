Técnico do Barcelona não esperava saída de Messi: 'Fiquei f*****'

Técnico do Barcelona, Ronald Koeman admitiu que não esperava a saída de Lionel Messi - nem na atual temporada, como aconteceu, ou em qualquer momento da carreira do argentino. O treinador holandês classificou a despedida do ídolo do clube, que agora é jogador do Paris Saint-Germain, como um 'desfecho triste' para todos.

"Fiquei f***** com a saída de Messi. Essa é a palavra. Acho que como qualquer culé [torcedores do Barça]. Eu sabia dos problemas do clube com o fair play financeiro, mas sempre esperei que ele encerrasse a carreira aqui. Foi um final triste para todos, em todos os sentidos", disse Koeman, em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo.

"Sem ele, o desenho do time não muda tanto, mas teremos que buscar soluções futebolísticas no ataque. Messi é um talento que te faz vencer jogos. É claro que vamos sentir falta de seus gols", completou.

Apesar da saída de Messi, o técnico garantiu que quer continuar no clube catalão por vários anos. "Estou totalmente aberto [à renovação de contrato]. Estou muito animado para continuar como treinador do Barça. Espero continuar por muitos anos, apesar dos momentos difíceis no clube hoje", afirmou.

Na opinião de Koeman, o Barcelona terá bons momentos pela frente. "Acredito que, com as decisões que estamos tomando, há um [bom] futuro imediato. Espero que daqui a três, quatro ou cinco anos possa continuar a ser treinador. Claro, o que tenho vivido aqui é algo muito especial. Tudo aconteceu comigo", finalizou.