Técnico do Bayern reclama de Coutinho na Seleção Brasileira

As convocações para a Seleção Brasileira já renderam polêmica com os times nacionais - que não gostaram de ceder seus jogadores a amistosos e serem desfalcados no Brasileirão. Agora, parece que os chamados do técnico Tite também não estão agradando ao futebol da Europa.

Comandante do Bayern de Munique, Niko Kovac se mostrou incomodado com o uso excessivo de Philippe Coutinho nas partidas da Canarinho em Data Fifa, afirmando que isso pode influenciar em seu trabalho.

"Ele pode viajar com a equipe, mas não precisa jogar os 90 minutos duas vezes. Durante os últimos jogos internacionais, ele jogou por 85 minutos cada partida, e uma vez com Neymar machucado. Portanto, não é apenas a viagem, mas também os jogos", afirmou Niko.

O técnico ainda falou que, se necessário, marcará um bate-papo com Tite, para alinhar a situação. "Seria bom se ele jogasse, é o que todo jogador quer, mas não duas vezes por 90 minutos. Precisamos conversar com o técnico nacional (Tite) sobre isso".

Para os próximos amistosos, contra a Argentina (15 de novembro, na Árábia Saudita) e Coréia do Sul (19 de novembro, nos Emirados Árabes), o técnico da Seleção Brasileira convocou somente jogadores que estão atuando na Europa. Portanto, a chance de Coutinho voltar a disputar os 90 minutos de ambas as partidas é grande.