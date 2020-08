Técnico do Leipzig prevê time 'confiante e atrevido' na Champions

O técnico Julian Nagelsmann prevê um RB Leipzig 'confiante e atrevido', nesta quinta-feira (13), diante do Atlético de Madrid, no Estádio da Luz, em Lisboa, no jogo único das quartas de final da Liga dos Campeões.

"Estamos nas quartas de final da Liga dos Campeões. Normal que meus jogadores estejam concentrados, motivados e emotivos para partida. Estamos muito alegres para encararmos este grande desafio. Tenho certeza de que iremos fazer um grande jogo", afirmou o treinador alemão, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

O jovem técnico, de apenas 33 anos, não quis adiantar a escalação da equipe, mas deixou escapar que é grande a possibilidade de colocar Patrick Schick e Yussuf Pouls no centro do ataque. "Com essas duas opções, podemos tentar superar a forte defesa do Atlético tanto com bolas altas como no jogo rápido."

O atacante Schick e o zagueiro Marcel Halstenbergn treinaram normalmente nesta quarta-feira e deverão estar entre os titulares. "Só não sabemos se terão condições físicas de atuarem os 90 minutos", completou o Nagelsmann, que aproveitou para analisar o adversário.

"O elenco do Atlético tem grande capacidade técnica e muita experiência em torneios deste tipo. Sua maior característica está na grande velocidade que consegue imprimir em seu jogo para sair da defesa para o ataque", disse o técnico, que está no comando do time alemão desde junho de 2018.

Todos os jogos das fases finais da Liga dos Campeões estão sendo disputados em Lisboa, Portugal, para que haja um maior controle por causa da pandemia do coronavírus.