Técnico do Liverpool recebe convite para ser novo 007; entenda

A era de Daniel Craig como James Bond chegou ao fim. Lançado nos cinemas nesta semana, o filme 007 - Sem Tempo para Morrer marca último capítulo do ator na franquia, após 15 anos. Agora, há a expectativa para saber qual será o próximo protagonista - e, para o ator britânico, o técnico do Liverpool seria uma ótima opção.

A 'ideia' surgiu durante uma entrevista para o Sky Sports News. Craig foi questionado pelo apresentador Jamie Carragher, ex-jogador dos Reds, se Jurgen Klopp seria um bom 007. Aos risos, o artista disse que gostou da sugestão.

"Eu adoro ele, então sim. Tive a sorte de estar com ele algumas vezes, e é daquelas pessoas que você quer ter por perto. Ele é um líder", respondeu o ator, de 53 anos.

Eis que o convite chegou até Jurgen Klopp. Mas, para a alegria dos tordedores do Liverpool, o técnico ainda não pretende mudar de carreira e, gentilmente, recusou ser o novo 007.

"Quando eu era criança, até que quis ser James Bond, mas foi há muito tempo. Seria um péssimo James Bond. Se eu saísse da água de bermuda como ele faz, acho que seria o momento em que o mundo ia desligar o filme", brincou Klopp, de 54 anos, em entrevista coletiva.

O treinador também falou que conheceu Daniel Craig e que sentirá falta do ator no papel do espião mais famoso do mundo. O rolé aleatório do convite, aliás, tem explicação: o ator britânico é torcedor do Liverpool e fã assumido do trabalho de Klopp.