Técnico do Palmeiras supera Tite em lista de melhores do mundo

Técnico do Palmeiras, bicampeão da Copa Libertadores, Abel Ferreira está presente no ranking da revista inglesa FourFourTwo como um dos 50 melhores técnicos do mundo. Na 26ª posição, o português ficou à frente de nomes como Tite, José Mourinho e Julen Lopetegui, ex-treinador da seleção espanhola e do Real Madrid.

Na publicação, a revista destaca o feito de "videogame" que Abel Ferreira conquistou com o Palmeiras: duas Libertadores seguidas, em 2020 e 2021. Além disso, também brincou com a história do "vizinho chato", a qual o treinador dedicou a vitória na Libertadores de 2021.

"(Abel Ferreira) Tem a energia de um coelhinho da ‘Duracell’ à beira do campo e transformou a mentalidade do Palmeiras em vencedores em série", afirmou a FourFourTwo. A revista também compara seu estilo ao de José Mourinho, atualmente na Roma e seu compatriota.

Campeão da Liga Conferência com a Roma na última temporada europeia, Mourinho ficou na 35ª posição. "Ele é para sempre, ele é eterno. Um gênio além do espaço e do tempo. José Mourinho superou os clichês", afirmou a FourFourTwo.

Além destes destaques, Tite é o único treinador brasileiro a figurar na lista. Comandante da seleção brasileira desde 2016, irá disputar sua última Copa do Mundo com o Brasil neste ano. De acordo com a revista inglesa, ele é o quarto melhor técnico de uma seleção, atrás apenas de Hans-Dieter Flick, da Alemanha (11º), Lionel Scaloni, da Argentina (16º), e Kasper Hjulmand, da Dinamarca (29º).

Entre os 10 melhores, apenas uma grande surpresa: Graham Potter, ex-técnico do Brighton e atualmente no Chelsea, ficou com a oitava posição da lista. Diego Simeone, que não vive seu melhor momento no Atlético de Madrid, é o único não europeu no Top 10.

Pep Guardiola (Manchester City), Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Jürgen Klopp (Liverpool), todos semifinalistas da última edição da Liga dos Campeões, integram o Top 3 do ranking.

Confira a lista completa dos 50 melhores treinadores: