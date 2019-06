Técnico do Paraguai promete retranca contra o Brasil

O Paraguai não terá vergonha de jogar na defesa contra a seleção brasileira no duelo das quartas de final da Copa América. O técnico argentino Eduardo Berizzo disse em entrevista coletiva que vai preparar uma formação com grande vocação defensiva para o jogo desta quinta (27), às 21h30, em Porto Alegre, e elogiou a campanha da equipe na primeira fase da competição, apesar de ter somado apenas dois pontos em três rodadas.



O argentino afirmou não ter contado a escalação até agora nem para os próprios jogadores, mas adiantou estar preocupado principalmente com a defesa. "Vamos ter uma equipe que defende com precisão e qualidade. Vamos ter um jogo de muita intensidade física. Nossa missão será parar o ataque do nosso adversário. Será um jogo importante e uma grande oportunidade para mostrar nosso futebol", afirmou.



Alvo de críticas da imprensa paraguaia, Berizzo está no cargo desde fevereiro e só conquistou uma vitória, em um amistoso sobre a Guatemala um pouco antes da Copa América. Após a competição começar, a equipe empatou contra Catar e Argentina, perdeu para a Colômbia e só se classificou graças ao empate por 1x1 entre Equador e Japão. Caso houvesse um vencedor no jogo, o Paraguai já teria voltado para casa.



Berizzo afirmou que a campanha na Copa América, apesar de não ter vitórias, precisa ser valorizada. "A classificação tem muito significado. Estávamos no grupo mais difícil, junto com Argentina e Colômbia. Os resultados foram todos apertados. Conseguimos mais pontos do que quatro equipes dessa Copa América É preciso valorizar que superamos uma primeira fase bastante complicada", afirmou.



O treinador disse não se importar com a estatística recente de eliminações do Brasil causadas pelo Paraguai na Copa América, como foi em 2011 e 2015. O técnico admitiu a dificuldade de repetir o resultado por estar no comando há pouco tempo e ter um elenco formado recentemente e ainda carente de mais entrosamento.