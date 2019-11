Técnico do River Plate está na mira para assumir o Barcelona

Marcelo Gallardo vai deixar o comando do River Plate para assumir o Barcelona? É isso que afirma o El Chiringuito, um programa de TV espanhol. Segundo a equipe da atração, Lionel Messi já teria até dado o aval para que o técnico fosse contratado para o lugar de Ernesto Valverde, atual treinador do time catalão.

O nome de Gallardo começou a ser ventilado após o FIFA The Best. Na premiação, o astro argentino votou no comandante do River como terceiro melhor técnico do mundo. Em primeiro, ele elegeu Guardiola, que já liderou o Barcelona (e hoje está no Manchester City) e, em segundo, Mauricio Pochettino, do Tottenham. Portanto, deixou Valverde de fora.

Atualmente, o clube catalão é líder do Espanhol e do Grupo F da Liga dos Campeões, mas passa por uma fase instável. No último sábado (2), perdeu para o Levante, de virada, por 3x1 em dia de atuação ruim e viu o Real Madrid e o Real Sociedad empatarem na pontuação do campeonato nacional - todos os três estão com 22 pontos.

Enquanto isso, o River Plate é o atual campeão da Libertadores e, no próximo dia 23, fará mais uma final do torneio continental, contra o Flamengo.