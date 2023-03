Técnico do sub-20 revela conversas com Léo Condé para jogo do Vitória

As conversas entre dois técnicos do Vitória têm se intensificado nos últimos dias. Laelson Lopes e Léo Condé, comandantes do sub-20 e profissional, respectivamente, estão se falando com mais frequência em função do jogo de despedida da Copa do Nordeste, quarta-feira (22), às 21h30, contra o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande.

Já eliminado do torneio, o Vitória entrará em campo apenas para cumprir tabela e será representado pelo time sub-20. Para a partida, Laelson Lopes terá o reforços de atletas revelados na base que já integram o elenco profissional. Confira aqui a escalação rubro-negra contra o Campinense.

Apesar do Vitória não ter mais chance de avançar no regional, os jovens jogadores rubro-negros serão observados pelo técnico Léo Condé e poderão ganhar espaço no grupo que está sendo reformulado e preparado para a Série B do Brasileiro. O elenco principal está em fase de intertemporada. O campeonato nacional começa em 14 de abril e o primeiro compromisso rubro-negro é contra a Ponte Preta, no Barradão.

"É uma expectativa muito grande num momento de tantas mudanças no clube, de uma reestruturação no elenco, um novo treinador. A gente encara sempre como oportunidade para eles. Eles têm que mostrar nesse último jogo da Copa do Nordeste, mas o primeiro de um reinício. Para que eles possam mostrar que têm condição sim de ter protagonismo nessa equipe que está sendo formada", disse Laelson Lopes.

O comandante do sub-20 sinalizou que a categoria estará mais próxima do profissional nesse período que antecede a Série B do Brasileiro.

"Léo tem conversado comigo no sentido de que nesse momento novo de renovação de elenco, de preparação dessa intertemporada para a Série B, vai haver mais momentos de interação com a equipe sub-20. Esse seria o primeiro momento, com esse último jogo da Copa do Nordeste. Algumas ações serão feitas e determinadas pelo Léo no sentido de que essa aproximação da categoria sub-20 e dessa equipe profissional que está se formando seja maior", afirmou Laelson.

De acordo com ele, Léo Condé está observando de perto a base rubro-negra. "Ele já tem observado, assistiu ao nosso jogo da estreia contra o Atlético, já tem pontuado algumas situações de alguns atletas. Alguns atletas vão estar nesse jogo diante da equipe do Campinense e eu quero crer que a partir daí ele deve ou não, vai depender da performance do atleta, observar esses jogadores mais de perto", afirmou.