Técnico do United justifica Casemiro no banco de reservas; entenda

Questionado sobre a falta de oportunidades do volante Casemiro no time titular do Manchester United, o técnico Erik Ten Hag disse, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, que não tem escalado o brasileiro por considerar que Scott McTominay vive um momento melhor. Apesar disso, garantiu ter muita confiança no experiente meio-campista de 30 anos, um dos nomes praticamente garantidos na lista de Tite para defender o Brasil na Copa do Catar.

"Não tem nada a ver com o Casemiro. É pelo Scott. Estou certo de que Case terá um papel importante na equipe. Sabemos o que ele fez pelo futebol e os títulos que conseguiu. Acompanhamos suas qualidades nos treinamentos e sabemos como pode nos ajudar. Será um jogador importante para nossa equipe, estou convencido de que isso vai acontecer", explicou o treinador.

Desde que chegou ao United, contratado por 70 milhões de libras junto ao Real Madrid, Casemiro disputou apenas um jogo como titular, na derrota por 1 a 0 para o Real Sociedad, na estreia do clube inglês pela Liga Europa."McTominay jogou nesses cinco jogos. Não jogou uma partida, e foi contra o Real Sociedad. Então, para mim, foi lógico porque é uma competição dentro do time. Para mim, não era uma escolha. Ele jogou bem, se desenvolveu.

Apesar da justificativa, a situação tem levantado alguns questionamentos. O ex-zagueiro Rio Ferdinand, ídolo do United, criticou a forma como o brasileiro vem sendo tratado. "Você não contrata Casemiro baseado em seu desempenho dos treinos, você o compra baseado no que ele fez nos maiores momentos do futebol. Ele tem sido um dos maiores volantes do planeta", disse o ex-jogador em entrevista recente. "Pergunto que tipo de impacto isso está tendo nele. Deve estar pensando: 'Fiquei feliz de vir ao Manchester United, mas não me sinto respeitado aqui’", completou.

Sobre Cristiano Ronaldo

Durante a coletiva desta quarta, Ten Hag também falou sobre Cristiano Ronaldo, que sequer foi colocado em campo na goleada por 6 a 2 sofrida no clássico com o Manchester City, no final de semana. Desde o fim da temporada passada, a imprensa europeia vem noticiando com frequência que o astro português não está feliz no clube e estaria dedicado a encontrar um novo time para defender em janeiro. Titular indiscutível na temporada passada, ele foi escalado entre os 11 iniciais apenas três vezes até aqui

"Não vejo ele infeliz. Está feliz, treinando bem e desfrutando", comentou Ten Hag. "Não tem nada a ver com seu futuro. Sua situação de reserva não tem a ver com o que pode acontecer em janeiro do ano que vem. Ele quer jogar e fica frustrado quando não está em campo", concluiu.

O Manchester United vai a campo nesta quinta-feira, em Nicósia, capital do Chipre, onde enfrenta o Omonia pela terceira rodada da fase de grupos da Liga Europa. Vice-líder do Grupo E, tem uma derrota e uma vitória, três pontos atrás do líder Real Sociedad, invicto.