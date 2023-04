Técnico do Vitória avalia jogo-treino contra o Bahia de Feira: 'Movimentação boa'

Depois de quatro semanas de intertemporada, o técnico Léo Condé pôde ver os resultados dos treinamentos durante um jogo de 90 minutos. No sábado (8), o Vitória disputou um jogo-treino contra o Bahia de Feira, no Barradão. O rubro-negro ficou em desvantagem no placar, após gols de Kanela e Philip (pênalti), mas reagiu ainda no primeiro tempo e o confronto terminou empatado em 2x2.

Os gols do rubro-negro foram marcados por Thiago Lopes e Zé Hugo. Este último é um dos 12 reforços contratados pelo Leão para reforçar o elenco na Série B do Brasileiro. A atividade foi realizada com portões fechados e o Vitória não divulgou a escalação, mas informou que os 22 jogadores relacionados foram utilizados.

"Quatro semanas que a gente só treinou, conseguimos fazer esse jogo-treino e colocar em prática algumas coisas que foram trabalhadas, principalmente no sentido de fazer observações para definir o time da estreia e também dar entrosamento aos jogadores que chegaram com os que aqui já estavam", afirmou Léo Condé ao site oficial do clube.

O treinador elogiou o adversário e pontuou que o duelo também serviu para dar ritmo de jogo aos atletas. "Foi uma movimentação boa, contra uma boa equipe também, que apresentou dificuldades para a gente. Acredito que, com mais essa semana de treino que vamos ter pela frente, vamos chegar bem para a estreia. O ritmo de jogo também contou muito e vai agregar bastante. Por isso, eu quis fazer o jogo-treino", pontuou Léo Condé.

O Leão estreia na Série B do Brasileiro no dia 16, às 18h, contra a Ponte Preta, no Barradão. Essa é a única competição que resta ao rubro-negro após as eliminações no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Já o Bahia de Feira vai disputar a Série D, com início no dia 6 de maio. O adversário na estreia será o Sergipe, em data a definir.