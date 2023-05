Técnico do Vitória comenta caso de esquema de apostas

A boa campanha do Vitória no começo da Série B do Brasileiro não foi o único assunto analisado pelo técnico Léo Condé após o quinto triunfo seguido na competição, por 2x0, contra o Ceará, na noite de quarta-feira (10), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Após o apito final, durante a coletiva de imprensa, o comandante rubro-negro também comentou sobre o caso do esquema de apostas envolvendo jogadores de futebol, que vem sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás.

"A gente lamenta muito. Como profissional do futebol, eu sempre tive uma carreira muito limpa, pautada na ética, e sempre transmiti isso para os jogadores com os quais trabalhei. É um assunto muito complexo. Cabe investigação, como está sendo investigado. Acho que é algo que tem que dar um basta. Claro que vai avaliar a gravidade de cada um, não dá para julgar e colocar todos no mesmo pacote. Vão ter casos diferentes, então cabe a quem vai julgar e analisar", afirmou Léo Condé.

"É preciso que sejam punidos, principalmente os casos mais graves. A gente torce para que isso seja resolvido o quanto antes, para que a gente tenha o jogo limpo. A gente preza muito por isso. Já estamos em um momento tão ruim no futebol brasileiro, e quando a gente menos espera vem um escândalo desse. Torço para que seja apurado e resolvido o quanto antes até pela lisura de todo o processo", completou o treinador.

Questionado de forma geral sobre o assunto, Léo Condé não mencionou o lateral direito Zeca. O capitão do Vitória foi citado em suposto esquema de apostas nos Estados Unidos. Quando foi abordado pela quadrilha, ele jogava no Houston Dynamo, da MLS.

A Operação Penalidade Máxima II mostra conversas entre Bruno Lopez, chefe da organização, e dois jogadores que atuavam na liga do país norte-americano. Além de Zeca, a troca de mensagens envolve o meia Max Alves, ex-Flamengo.

Zeca foi indicado por Max, do Colorado Rapids, para participar do esquema, de acordo com relatos de Bruno Lopez de 8 de outubro. "Estou esperando o Max me dar a resposta, ele falou que tem um lá da MLS de odds 4.33", diz, em mensagem de áudio. "O da MLS é o Zeca, que era do Santos, tá ligado? Do Houston. Tá 4.33", completa.

A conversa foi divulgada pelo jornal O Globo. Na mesma tarde, Bruno Lopez compartilha uma troca de mensagens com o lateral, em que oferece R$ 70 mil para ele tomar um cartão amarelo no último jogo da temporada. Zeca responde que não irá atuar na partida, e López pede então uma indicação de um companheiro de elenco para participar do esquema. "Vou ver e te falo já", afirma o defensor.

Zeca foi titular e capitão do Vitória no jogo contra o Ceará. Procurado pela reportagem do CORREIO, o Vitória ainda não se posicionou sobre o assunto.