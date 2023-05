Técnico do Vitória comenta queda de produção e estreia de Wellington Nem

Depois de duas derrotas seguidas, para Atlético-GO e Mirassol, Léo Condé voltou a comemorar um bom resultado do Vitória. Na noite desta quarta-feira (24), o rubro-negro venceu o CRB por 1x0, no Barradão, com gol de Wagner Leonardo nos acréscimos. O placar garantiu a manutenção da liderança da Série B do Brasileiro, mas a atuação do time não agradou o treinador.

"A gente sai muito feliz pelo resultado positivo, mas gostaria de construir de uma forma mais tranquila. No primeiro tempo a gente estava muito afoito, querendo resolver de qualquer maneira, com muita ligação direta. Ficamos muito afastados e perdemos a segunda bola. Com isso, a equipe deles ganhou confiança no jogo e criou dificuldade. Poderiam ter aberto o placar se não fosse o Lucas (Arcanjo)", analisou.

O técnico também pontuou o crescimento do time na etapa final. "No intervalo a gente ajustou, pedi para jogar mais próximo, ter paciência com a bola e ser agressivo na marcação. A partir do momento que diminuímos o espaço deles, principalmente no Anselmo Ramon, conseguimos fazer um segundo tempo muito bom. Poderíamos ter feito o gol um pouco antes. Criamos situações para isso. Naturalmente que eles também tiveram chances. É uma equipe experiente. A gente fica muito feliz pelo resultado positivo", reforçou.

Durante a coletiva, Léo Condé explicou a saída do zagueiro Camutanga, substituído no intervalo do jogo por João Victor. A outra alteração antes do recomeço da partida foi a saída do lateral esquerdo Marcelo para a estreia de Felipe Vieira.

"O Camutanga passou mal. Ele amanheceu com a garganta ruim, melhorou um pouco após o almoço. Mas ele pediu, não estava bem, e fizemos a alteração".

O técnico também comentou o aproveitamento de Wellington Nem, que estreou na Série B pelo Vitória ao substituir Rafinha no segundo tempo.

"Em relação ao Wellington Nem, um setor com muitas opções. Osvaldo em ótima fase, Zé Hugo chegou muito bem, Rafinha que estava aqui desde o ano passado. O Nem é um cara que trabalha muito, puxa o grupo. O campo vai mostrando para a gente e hoje ele teve chance. Minha preferência é sempre pelo Vitória. Não tenho preferência por A, B ou C. Minha preferência é pelo dia a dia", afirmou Léo Condé.

O Vitória não terá muito tempo para comemorar o triunfo diante do CRB. Após somar 18 pontos e se garantir na liderança, o rubro-negro já volta a campo pela Série B no sábado (27), às 17h30, quando visita o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.