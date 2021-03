Técnico Estevam Soares é demitido do Atlético de Alagoinhas

A passagem do técnico Estevam Soares no Atlético de Alagoinhas durou menos de um mês. Nesta sexta-feira (5), o clube anunciou a demissão do treinador, de 64 anos. Contratado no dia 11 de fevereiro para comandar a temporada 2021, ele ficou apenas três semanas no cargo. Segundo o Carcará, o desligamento foi "em comum acordo".

Estevam liderou o Carcará em três jogos no Campeonato Baiano. Estreou com vitória sobre o Fluminense de Feira, fora de casa, por 2x1, e depois acumulou duas derrotas seguidas no Carneirão - para o Vitória, por 2x1, e para o Bahia de Feira, por 1x0.

Além do técnico, o Atlético de Alagoinhas também informou a liberação de cinco atletas: o lateral Makeka, o volante Dudu, o zagueiro Kelvin e os atacantes Tico e Bruno.

Já o artilheiro da equipe, Robert, foi afastado por tempo indeterminado. "A causa desse afastamento foi problema extra campo. O presidente Albino Leite tomou a decisão e irá avaliar as decisões que serão tomadas", informou o Carcará.

O Atlético de Alagoinhas é o 7º colocado do Baianão, com três pontos. Na próxima rodada, visita o Juazeirense, no estádio Adauto Moraes. O jogo será neste domingo (7), às 16h. Além do torneio estadual, o clube disputa em 2021 a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro.