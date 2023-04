Técnico minimiza seca de Gilberto: 'Às vezes, bate no c* e entra'

Técnico do Cruzeiro, o português Pepa viralizou nas redes sociais após defender o atacante Gilberto. Isso porque, na tentativa de minimizar o jejum de gols vivido pelo ex-Bahia, o treinador citou o que seria uma fala popular em seu país de origem - mas acabou soltando um palavrão e arrancou risadas de quem acompanhava a coletiva de imprensa.

"Com naturalidade (vai sair o gol)… Às vezes, dizemos em Portugal, bate no c* e entra, bate na bunda e entra. Vai ser natural, porque trabalha muito", falou Pepa.

Na entrevista após vitória do Cruzeiro sobre o Grêmio, o técnico português Pepa soltou um "bate no c* e entra", sobre a sorte de alguns atacantes. Será que foi motivo de riso na sala de imprensa? ???? pic.twitter.com/RC1nwRoaEE — Gabriel Moraes (@gabrieumoraes) April 23, 2023

Vale explicar que aquilo que em Portugal tem a denominação de 'cu' pode significar 'bunda' no Brasil.

A resposta foi dada pelo técnico após ser questionado se estaria incomodado com a seca do atacante. Gilberto chegou como um dos principais reforços do Cruzeiro para a temporada, mas tem apenas três gols em 11 jogos pela Raposa. Todos foram marcados no jogo contra o Villa Nova, pelo Campeonato Mineiro, ainda em fevereiro.

Depois disso, o jogador entrou em campo em sete partidas, mas ainda não voltou a balançar as redes pela equipe.

"Não me incomoda. Se não trabalhasse, se não desse a vida dentro de campo, não só incomodava, como não jogava. Nós temos que dar a vida dentro de campo. E ele dá a vida dentro de campo. É natural, eu fui centroavante. Nunca na vida podemos passar essa ansiedade para o jogador", completou Pepa.

Gilberto terá nova chance de acabar com a seca de gols nesta terça-feira (25), às 19h, quando o Cruzeiro enfrenta o Náutico, no Independência. O jogo vale pela partida de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. O time pernambucano venceu a ida, por 1x0.