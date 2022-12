Técnico Paulo Bento deixa comando da Coreia do Sul

O técnico Paulo Bento não comanda mais a seleção da Coreia do Sul. O anúncio foi feito por ele após a eliminação na Copa do Mundo do Catar. A equipe asiática perdeu por 4x1 para o Brasil nas oitavas de final do torneio, em jogo disputado no domingo (5), no estádio 974.

De acordo com o treinador, a decisão já estava tomada há cerca de três meses. "Nossa participação acabou hoje. Creio que de forma justa. O Brasil foi melhor. Nossa estratégia era de tentar ter algum controle do jogo e não deixar o jogo ir com ritmo demasiado forte. Mas a eficácia do Brasil dificultou muito a nossa tarefa. Mas creio que aquilo que fizemos no Mundial foi motivo para me deixar orgulhoso. Já comuniquei aos jogadores e ao presidente. Vou descansar. A decisão estava tomada em setembro", afirmou Paulo Bento, após o jogo.

O técnico, que já atuou no futebol brasileiro ao comandar o Cruzeiro, assumiu a seleção sul-coreana em agosto de 2018. Ele destacou a postura de seus atletas durante o Mundial e também parabenizou a atuação do Brasil.

"Já sabíamos que íamos enfrentar um time muito bom, muito forte. Tomamos o primeiro gol muito cedo, nossa tarefa se tornou um pouco mais complicada. Depois disso, o segundo gol foi o mesmo, cada vez que o Brasil chegava no nosso gol, eles marcavam. No segundo tempo, o time mostrou um esforço fantástico, mas o Brasil jogou de maneira diferente. Parabéns ao Brasil pela vitória e parabéns aos meus jogadores pela Copa do Mundo que eles fizeram", disse.