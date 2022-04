Técnico que deu cabeçada em árbitra pede desculpa: 'Reação falha'

O técnico Rafael Soriano se pronunciou pela primeira vez após agredir a árbitra Marcielly Netto com uma cabeçada. O treinador, que foi demitido da Desportiva Ferroviária após o lamentável episódio, gravou um depoimento e pediu perdão à assistente. Ele também falou que espera ter oportunidade de se desculpar pessoalmente pelo ocorrido.

"Estou vindo aqui só agora porque no último dia não tinha a mínima condição de falar, condições emocionais. Quero vir a público pedir perdão à Marcielly, que é a grande vítima de toda essa situação", começou Rafael.

"Assim como eu, ela é uma profissional que saiu para exercer o trabalho, não saímos de casa para se envolver em qualquer tipo de problema. Não poderia deixar de pedir perdão à Marcielly. Espero que, depois de responder em todos os meios que são cabíveis, eu tenha a oportunidade de pedir esse perdão pessoalmente e ser perdoado para ficar em paz comigo e com ela", continuou.

Ainda na mensagem, Rafael pediu desculpas às mulheres "que se sentiram ofendidas", e disse que é contra "qualquer" tipo de violência. Ele estendeu o seu pedido para todas as mulheres, para a Federação Capixaba de Futebol, e para a Desportiva Ferroviária.

"Também queria pedir perdão para todas as mulheres que se sentiram ofendidas. As pessoas que me conhecem sabem que sou contra qualquer tipo de violência, especialmente contra mulheres. Tenho mãe, irmã, namorada que estão sofrendo também. Fica aqui meu pedido de perdão. Queria estender o meu pedido de desculpas à Federação Capixaba e a Desportiva, que são instituições que acabei arranhando um pouco da imagem".

Antes de encerrar, Rafael Soriano classificou sua agressão como uma reação "falha" e "intempestiva".

"Pedir desculpas também para toda a arbitragem. Tenho amigos árbitros que estão ofendidos e decepcionados. Há 19 anos, exerço a profissão, e uma atitude como essa não representa a pessoa que sou, o caráter que tenho, mas infelizmente foi uma reação falha, intempestiva e por isso quero me retratar com todos e que Deus possa abençoar. Que tudo isso seja resolvido da melhor forma possível", finalizou.

Relembre

O caso aconteceu no último domingo (10), no intervalo da partida entre Nova Venécia e Desportiva Ferroviária, pelas quartas de final do Campeonato Capixaba 2022. Após o apito final do primeiro tempo, uma confusão se formou no meio de campo do estádio Zenor Pedrosa, e o trio de arbitragem foi cercado por jogadores e membros da comissão técnica da Locomotiva.

Soriano recebeu um cartão amarelo por reclamação, mas seguiu exaltado e discutindo com Marcielly. Segundo consta na súmula do árbitro Arthur Gomes Rabelo, o técnico intimidou a profissional. "Árbitra Assistente de n° 01 Marcielly Netto entra na frente dele para afastá-lo e pedir calma, e o mesmo diz 'tira a mão de mim, só porque é mulher vai ficar me encostando, vai se f**'", escreveu o juiz no documento.

Na sequência, Rafael deu uma cabeçada em Marcielly. O momento foi registrado pela transmissão do jogo.

"A assistente em seguida diz 'pode expulsar ele, ele não pode estar aqui e ainda reclamando e me xingando'. Neste exato momento em que dou um passo atrás para puxar o cartão vermelho, o treinador parte em direção a ela e desfere uma cabeçada no nariz da assistente, sendo ele contido pelo Árbitro Assistente n° 02 Márcio Berger", continuou o árbitro na súmula.

Rafael foi demitido horas depois, e suspenso preventivamente por 30 dias pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo (TJD-ES).