Técnicos brasileiros aproveitam férias para tirar Licença Pro

A temporada do futebol brasileiro chegou ao fim e enquanto muitos jogadores estão aproveitando os dias de férias, boa parte dos técnicos brasileiros foi para a sala de aula. Desde a última terça-feira (4), a "elite" dos treinadores iniciou o curso de Licença PRO, o último estágio na formação dos técnicos no Brasil.

Estão reunidos na Granja Comary nomes como Dunga, Mano Menezes e Tite, os três últimos nomes que dirigiram a Seleção Brasileira. Além deles, participam também técnicos como Jair Ventura, Zé Ricardo, Vagner Mancini, Ney Franco e Emily Lima, única mulher no curso.

"Esse período é o adequado para a gente, não temos como parar no durante a temporada. Acredito que a academia teve uma ideia muito proveitosa, um momento especial para os treinadores estarem reunidos buscando conhecimento, melhorando a formação, o que é importante para o futebol brasileiro", disse.

Entre os palestrantes do curso estão o tetra campeão Carlos Alberto Parreira, Paulo Roberto Falcão e Reinaldo Rueda, treinador da seleção do Chile. Futuro presidente da CBF, Rogério Caboclo destacou a realização do curso.

"Nosso compromisso é o de incrementar os regulamentos de competições e de licença de clubes com normas inovadoras, que protejam as carreiras e os profissionais – destacou Caboclo, que lembrou de outras recentes e importantes medidas da CBF em favor da categoria, como a obrigatoriedade de carteira de trabalho assinada e de registro do contrato de trabalho por parte dos clubes", disse o cartola.

No ano passado, a CBF premiou com a Licença Honorária os treinadores com mais de 60 anos e que acumularam mais de 50 pontos durante a carreira, de acordo com critérios da Conmebol. Contam para a pontuação conquistas com as seleções principais e de base e torneios nacionais e internacionais.

Receberam as licenças treinadores como Joel Santana, Levir Culpi, Vadão, René Simões, Toninho Cerezo e Evaristo de Macedo, campeão Brasileiro com o Bahia em 1988, que já está aposentado.