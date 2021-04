Tédio na quarentena? Descubra como aprender cinco hobbies no YouTube

O isolamento social no Brasil começou há pouco mais de um ano e, neste tempo, lamentavelmente, os avanços foram poucos: o país já soma mais de 350 mil mortos e a vacinação segue a passos lentos. Então, como o remédio, por enquanto, é ficar em casa, a solução para não enlouquecer de tédio é preencher o tempo e tentar tirar algo de positivo neste período.

Que tal desenvolver uma nova habilidade? Se você já aprendeu a tocar violão, ou já está afiado no inglês, pode se arriscar a novos hobbies e aprendizados. Selecionamos alguns perfis no Instagram e canais no YouTube que ensinam, gratuitamente, a bordar, fazer origamis, montar e cuidar de um jardim em sua casa e a fazer miniaturas.

Desenhando letras

Pra começar, você pode conhecer o lettering, a arte de desenhar letras, que tem sido redescoberta na pandemia. A técnica ensina a realizar uma grafia bem personalizada, ótima para presentear amigos, dando a eles, por exemplo, uma caneca feita especialmente para eles. Pode colocar mensagens criativas ou simplesmente o nome da pessoa querida escrito de uma maneira bem estilosa.

A designer Juliana Moore está lançando o livro Desenhando Letras, pela editora Sextante (R$ 49,90), em que dá dicas sobre lettering. Segundo a autora, trata-se de “um guia prático para dominar a arte de escrever à mão e fazer da caligrafia e do lettering seus novos hobbies ou até mesmo uma profissão”. Sim, é curioso que em pleno 2021, com o acesso democratizado a computadores, ainda há artesãos da caligrafia que fazem disso uma profissão.

E, segundo Juliana, mesmo que você tenha uma letra ‘feia’, ainda há salvação: “Uma das coisas que mais ouço é: ‘Quero muito aprender caligrafia/ lettering, mas a minha letra é horrível!’. Sempre digo que não importa como é sua letra pessoal, pois na caligrafia o objetivo principal é copiar um modelo de letra preexistente. O processo é diferente, você tem que prestar muito mais atenção na forma do que no conteúdo, está mais para o ato de desenhar do que o de escrever. Definitivamente, sua letra vai sair bem diferente de como sairia se tivesse que escrever uma redação de mil palavras para entregar no dia seguinte!”, explica a autora de Desenhando Letras, que mantém o perfil @julianamoore.lettering no Instagram.

No YouTube, uma ótima opção para quem está se iniciando no lettering é o canal Marina Viabone. A youtuber começou o canal há cinco anos, quando a febre do lettering ainda engatinhava. Então, tem muita coisa disponível lá.

O primeiro vídeo apresenta o material adequado para quem quer começar a praticar a caligrafia. Há também tutoriais para pintar em canecas ou vídeos que mostram os tipos de papéis mais indicados para o lettering. Certamente, o tutorial sobre as letras de Harry Potter, lançado há duas semanas, é candidato a hit do canal, que tem 419 mil inscritos.

Veja outros canais para aprender mais habilidades

Bordado - No YouTube, um dos maiores sucessos é o Clube do Bordado, com 188 mil inscritos. Há um tutorial completo para quem quer se iniciar nessa arte, em que, na primeira aula, é apresentado o material necessário para começar a bordar. Nas aulas seguintes, são ensinados pontos de bordado, como ponto atrás, ponto haste e ponto cheio. O canal tem ainda vídeos para quem está numa fase mais avançada, ensinando, por exemplo, a bordar um pássaro. Se quer aprender a fazer reparos simples, procure pelo curso Reparos Têxteis no YouTube.

Origami - Quer aprender o básico - e o avançado também - da arte oriental das dobraduras? O lugar certo é o canal Easy Origami. Aquele famoso sapinho que pula, que algum amigo seu com certeza já fez, agora não é exclusividade dele: em menos de oito minutos, você também pode fazer um ainda melhor. Raposa, coração, cabeça de gato e borboletas são ótimos para passar tempo, seu e também de seus filhos ou sobrinhos.

Jardinagem - aqui, há dois canais que disputam a atenção dos internautas: o Minhas Plantas e o Vida no Jardim, ambos dedicados aos jardineiros amadores. Além de ensinar a cuidar das plantas, os dois canais dão dicas de como dar mais vida a suas flores ou como montar uma pequena horta com vasinhos de temperos. Os praticantes de jardinagem garantem que esse é um hobby infalível para ansiedade.

Miniaturas - Quer aprender a fazer uma miniatura em menos de um minuto? Conheça o vídeo 24 Miniaturas Fáceis de Fazer Para Barbie, no canal Super Miniaturas. Embora o título faça menção à famosa boneca, os itens não são obrigatoriamente para usar quando for brincar com ela. São delicadas peças decorativas que dão um charme especial ao cantinho de sua casa e não só à casa da boneca. Esse mesmo vídeo ensina a fazer pergaminho, caixinha de cotonete, globo terrestre, e até miniaturas de biscoito champagne.