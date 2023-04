TEDx em Salvador terá Daniel Cady, Alberto Pitta e Malu Fontes

Com o tema central “Potências Criativas”, a edição soteropolitana do TEDx já tem data e local para acontecer. O público que for ao Teatro da Cidade, localizado no Villa Global Education, na Paralela, no dia 20 de maio, vai assistir às palestras de quinze grandes nomes do cenário baiano, como Daniel Cady, Alberto Pitta e Malu Fontes. Os demais nomes serão divulgados em breve.

Com o objetivo de promover um encontro de grandes potências criativas na cidade, o TEDx em Salvador tem curadoria de uma equipe comandada por Marcelo Zig e Simone Kauri dos Reis. A organização é de Letícia Jani com produção de João Pedro Caldas, Clara Sangalo, Felipe Janicsek, Ingrid Queiroz, Ana Paolilo, Alexandre Sangalo, Sônia Haas e Leticia Vasconcelos.



Sobre o TED e TEDx

Criado nos Estados Unidos em 1984, o TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada às ideias que merecem ser compartilhadas e já teve em sua grade nomes como Bill Clinton, Michelle Obama, Bono Vox e Bill Gates.



Seguindo esse mesmo propósito, nasceu o TEDx, que acontece no Brasil com uma série de eventos regionais que além de tratar de assuntos globais, incorpora as características locais de onde é realizado. Ao todo, já foram promovidos quase 18 mil encontros em todo o mundo para ouvir, discutir e entender ideias.