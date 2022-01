Telecine passa a oferecer seu conteúdo em streaming pelo Globoplay

A partir desta quarta-feira (5) todos os conteúdos em streaming do Telecine serão oferecidos na plataforma do Globoplay.

Segundo um comunicado enviado pela Globo, a mudança não tem impacto em preço da assinatura do Telecine e, em breve, os assinantes terão a possibilidade, também, de assistir aos seis canais do Telecine ao vivo no Globoplay.

A empresa informou ainda que "neste momento, a experiência de consumo no Globoplay estará disponível apenas para os assinantes que contrataram o serviço pela Internet". Quem assina o Telecine por TV a cabo, continuará a ter acesso pela plataforma original do serviço.

Na plataforma do Globoplay, existe a opção de assinar o Telecine ou um combo Globoplay+Telecine.