Telecine Play encerra serviços e migra conteúdo para Globoplay

O app Telecine Play vai acabar. Quem afirma é o colunista Léo Dias, do Metrópoles, que ainda garante que o conteúdo do serviço de streaming vai ser incorporado à plataforma do Globoplay. Os canais do Telecine permenacem apenas na tevê paga.

Segundo Dias, em comunicado, a empresa afirma que “com base em decisões técnicas e estratégicas, o Telecine migrará sua plataforma de streaming para o Globoplay”.

A nota continua: “ A mudança visa concentrar seu extenso portfólio de conteúdo em um único ambiente e aprimorar a experiência dos usuários, além de trazer ganhos de sinergia para as operações. O movimento reforça a estratégia de relacionamento direto com o consumidor da Globo, que posiciona o Globoplay como o principal marketplace de conteúdo no Brasil”.

Nos bastidores, o temor é pelo fim dos postos de trabalho. A coluna Leo Dias apurou junto a fontes do mercado que cerca de 70 pessoas podem ser demitidas. A empresa, no entanto, nega as demissões.