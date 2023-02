Telefilme baiano Beleza da Noite aumenta audiência de Salvador em 28%

A produção baiana Beleza da Noite, coprodução Globo Filmes e Movida Conteúdo, com direção de Cecília Amado e Dayse Porto, foi ao ar no dia 23 de janeiro na TV Globo e aumentou em 28% a audiência de Salvador. No Brasil, o número subiu para 4%. Já em São Paulo, o crescimento foi de 3%. Os dados foram obtidos a partir da comparação com os índices de audiência das quatro últimas segundas-feiras.



“Beleza da Noite foi a primeira obra de uma série de telefilmes regionais a ser exibida na Tela Quente em 2023. Em suas primeiras edições do ano, o programa vai reproduzir outros cinco projetos coproduzidos pela Globo Filmes em parceria com outras produtoras, emissoras regionais e afiliadas.



Na trama baiana, Michellini (Larissa Luz) trabalha como babá e decide dar de presente uma boneca para a filha de sete anos, Suellen (Mayana Aleixo). No entanto, a menina escolhe uma boneca branca ao invés de uma de pele preta. Michellini começa a se questionar sobre a beleza negra e a autoestima do povo preto, até que é convencida por duas amigas a participar do Concurso da Beleza Negra do Ilê Aiyê. Assim, ela acredita que pode mudar a impressão que Suellen tem sobre a beleza de seu povo.



A exibição de telefilmes regionais tem, de acordo com a Globo, "o objetivo de valorizar a diversidade brasileira, profissionais e talentos locais, além de atingir diversos públicos e interesses".

Cerca de 250 profissionais já se envolveram nessas produções regionais. Já foram desenvolvidos projetos nos estados Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. Ao todo, já foram recebidos e avaliados mais de 300 projetos, com 14 telefilmes exibidos na televisão, sendo quatro deles em rede nacional.



Em fevereiro, a programação terá quatro filmes: Baião de Dois, do Ceará, com direção de Allan Deberton e André Araújo e produção da Deberton Filmes; Amor ao Quadrado, do Distrito Federal, dirigido por René Sampaio e produzido pela Barry Company; Guerra da Tapioca, de Fortaleza, com direção de Wislan Esmeraldo e Luciana Vieira; A Presepada, de Recife, tem direção de Rodrigo César e produção da ZQuatro Studio. Todos especiais foram coproduzidos pela Globo Filmes.