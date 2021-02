Telefunksoul lança seleção de músicas dançantes pelo Correio Folia em Casa

A trilha sonora do Carnaval está garantida a partir desta sexta-feira (12), data em que o CORREIO lança três Mixtapes do DJ Telefunksoul como parte do projeto Correio Folia em Casa. Pagode, afoxé, samba-reggae, axé e afropop compõem a seleção de músicas dividas em três playlists dançantes: ‘Campeãs do Carnaval Baiano (1994-2020)’, ‘Carnaval na Pixxxxta!’ e ‘Afroxé Influences-Samples’.

Disponíveis no Soundcloud, com acesso pelo QR Code impresso no jornal desta sexta e pelo site do CORREIO, as mixtapes trazem novidades e resgatam sucessos de outros carnavais. “Já que esse ano não tem um Carnaval de rua propriamente dito, resolvi fazer uma mixtape com todas as músicas do Troféu Bahia Folia, de 1994 a 2020. Todas estão aí pra galera ouvir e relembrar”, conta Telefunksoul.

Estão lá clássicos como Requebra (1994), eternizado pelo Olodum; Rapunzel (1997), sucesso de Daniela Mercury; e Cabelo Raspadinho (2000), que virou hit de Bell Marques. Já na mixtape Carnaval na Pixxxxta! o público tem acesso a novidades de Telefunksoul e de artistas baianos como o grupo BaianaSystem e Carlinhos Brown. Além de tudo isso, o DJ ainda brinca com suas influências na terceira e última mixtape.

Acontece assim: em Afroxé Influences-Samples, a música original é tocada e em seguida vem a versão de Telefunksoul. O sample nada mais é do que o processo de fazer músicas através de pequenas amostras de sons já gravados. “Um remake adaptado para nossa realidade da música eletrônica”, explica o artista que espera animar o Carnaval dentro de casa.

O projeto do CORREIO, em sua opinião, “vai ser uma coisa nova e legal”. “Faz com que a pessoa fique em casa se cuidando, curtindo, até que a vacina contemple todos e a gente possa aglomerar em 2022. Esse projeto vem como um acalanto, um plus para a pessoa não cair no tédio e não ficar tão triste, porque a gente já pensou em perder tudo, menos o Carnaval”, justifica.

O Correio Folia em Casa segue até a Quarta-feira de Cinzas com uma série de ações como reportagens especiais, programas ao vivo e podcasts para ajudar o leitor a viver essa festa sem sair de casa. “Que esse ano o projeto do Correio faça com que as pessoas não fiquem tristes e mantenham o calor do Carnaval mesmo que em casa”, deseja Telefunksoul.

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.