Telefunksoul relança AfroxéBa$$ com novos remixes

Após um ano do lançamento de AfroxéBa$$, o álbum do DJ e produtor musical TelefunkSoul ganhou uma nova cara com remixes de diversos produtores, apresentando a versatilidade que a música baiana tem em aderir novas roupagens, sempre se baseando no conceito da percussão e ritmo. Foram convocados os produtores: DJ Werson, Golden Kong, Ruxell, Neki Stranac (Sérvia) , DJ Ops, Forró Red Light, Lerry, Weber, BBHT e Hugo Iklab. Esses trabalhos deram um clima mais urbano e de club music para o ritmo baiano.

No primeiro álbum, lançado em 2017, o DJ oficial do Afro Fashion day misturou os ritmos de afoxés da Bahia com tributos aos blocos baianos. Nas 10 faixas, o trabalho traz o mix da sonoridade dos graves mundiais junto à percussão dos blocos baianos. "Pra quem não sabe, esses blocos escreveram a sonoridade da música na Bahia e os diversos gêneros como: samba reggae, ijexá, pagode, arrocha, batifun carnavalesco…Para o Brasil, poucos blocos se destacaram como Olodum, Ilê Ayê e Filhos de Gandhi", comenta o DJ.

