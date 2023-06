Tem data extra! Taylor Swift anuncia mais dois shows no Brasil

A cantora Taylor Swift anunciou mais duas datas de shows no Brasil, nesta segunda-feira (12), depois que os ingressos para os outros três shows no país esgotaram. A venda será feita pela T4F.

As novas datas são 19 de novembro, no Rio de Janeiro, e 24 de novembro, em São Paulo. A Cidade do México, no México, também foi outro ponto a ter nova data anunciada - o show extra será em 27 de agosto.

A venda dos ingressos para o público geral para estes dias começa no dia 22 de junho, a partir das 10h. A pré-venda para clientes C6 Bank começa no dia 19.

Com isso, o show da The Eras Tour no Brasil ficam nas seguintes datas e locais:

18 e 19 de novembro - Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos

24, 25 e 26 de novembro - São Paulo - Allianz Parque

Esta será a primeira vez que uma turnê de Taylor Swift passa pelo Brasil, mas ela já esteve no país para um curto show promocional em 2012, na época do disco Red. Ela também chegou a marcar sua volta com a turnê do disco Lover, que acabou cancelada em 2020 por conta da pandemia de covid-19.