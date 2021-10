Tem índio e caboclo na pista: grupo Cabokaji lança álbum e estreia turnê online

Cabokaji não é uma banda, é uma provocação. “Você conhece sua história?”, convida um dos integrantes do grupo que, na turnê e no álbum de estreia que chegam pelo projeto Natura Musical, propõe um olhar crítico sobre a formação cultural do povo brasileiro. A ideia do ajuntamento musical baiano, como se definem, é “tentar replicar de forma justa o que deveria ter acontecido com o Brasil”, afirma o cantor Caboclo de Cobre, 35 anos.



“É uma plataforma pra uma troca mais justa, onde aprendo, ensino, construo junto. Não simplesmente reunir pessoas, mas dar o entendimento dessa função celular da vida na terra. Nosso objetivo principal”, define o vocalista do Cabokaji, sobre o “sentimento de brasilidade” do grupo formado juntamente com Ejigbo, ISSA e Mayale Pitanga. É essa arte provocativa que dá o tom da programação do projeto, que começou em junho com imersões em aldeias e segue com os lançamentos e apresentações.

Nesta sexta (29) será lançado nas plataformas digitais o álbum Cabokaji, com participação de indígenas das etnias Xukuru-Kariri (AL) e Fulni-ô (PE). Gravado no estúdio da Aquahertz Beats, o trabalho se debruça sobre a musicalidade indígena - berço para o surgimento de vários ritmos nordestinos - costuradas pelas batidas eletrônicas. Musicalidades pouco exploradas, como rojão, aboio, dança de búzios, coco Fulni-ô, e outras mais populares, como o maracatu e o afoxé.

Amanhã (30), às 19h, através do Youtube da Casa Preta, acontece a estreia da turnê virtual de lançamento do disco em Salvador, com participações da rapper indígena Katumirim e banda Ybytu-EMI. A série lives ocorre sempre aos sábados, até dia 27, numa parceria com espaços culturais alternativos de Salvador, Aracaju, Maceió e Olinda. “A Bahia é o berço onde se explora a ancestralidade, e nossa proposta é levar esse papo para a pista. Esse discurso indígena e afrodescendente a gente traz na musicalidade, na lírica”, resume o guitarrista Mayale Pitanga, 35.



Além da turnê e do disco, o projeto Original Caboks inclui um curta-metragem experimental, que documenta o processo de construção dos shows, e um minidoc que resgata a ancestralidade afro-ameríndia e questiona o processo de colonização. Além disso, o projeto, que também tem patrocínio da SecultBA, propõe a revitalização da Rádio Educativa Cultural Fulni-ô FM.



‘Os paranauê’

“Caboclagem é um movimento cultural”, explica o Caboclo de Cobre, que deu início à pesquisa acadêmica que serviu de base para o grupo. Mas repetir o nome não era a intenção. “A gente queria despertar a consciência das pessoas para essa cultura: a gente é brasileiro, mas tem os paranauê, tem a gíria. É uma ruptura da palavra formal e romper com o formal é estritamente dos nossos povos”, justifica.



Daí o nome Cabokaji, que é um jeito de falar, um jeito de ser, “um andar sem camisa, um gostar da natureza, um tomar banho demais como os indígenas”, cita. “É a não opressão mediante formatos quadrados, é essa tentativa de tornar belo e causar encantamento em tudo o que se faz. Quanto mais humanizadas são nossas relações, quanto mais liberdade sexual, liberdade de fala: isso é Cabokaji”, resume.



Cabokaji é, ainda, a sonoridade multirítmica, o chamado “eletrônico ancestral”. É o repertório que tem a base eletrônica unida ao baixo, à guitarra e a elementos percussivos diversos. É a mistura da música baiana com dance hall, reggae, maracatu. “Nosso propósito é disparar o corpo. O corpo é um disparador de sentimentos, da comunicação entre a ancestralidade o presente e o meio que nos cerca”, explica o vocalista.



Mayale concorda e diz que “temos muita história em nosso corpo”. “O Cabokaji é uma banda importante porque consegue unificar todas as questões afrodescendentes e de descendentes indígenas. É um grupo que vem provocar toda a abordagem que tem sido feita da musicalidade baiana e nacional, com essa pegada pop. Não seria uma banda só de curtir na festa, mas pra levar pra casa, pra o coração mesmo”, enaltece.



Só assim é possível reconstruir a história do povo brasileiro, acredita Caboclo de Cobre: com ludicidade e informação, porque “nossos traumas históricos são enormes e a gente não pode esquecer eles”. “Que a musicalidade seja uma impulsionadora do sorriso, afinal a opressão da colonização tentou arrancar de todos os povos o direito de sorrir”, conclui.





A cultura indígena inspira o trabalho do grupo baiano Cabokaji (Foto: Divulgação)

Programação



Dia 30/10 (19h) - Salvador/BA - Show com participação de Katumirim (ou Edivan Fulni-ô) e da banda Ybytu-Emi; lançamento do clipe da música Jurubeba. Transmissão no www.youtube.com/c/CasaPretaEspacoCultural

Dia 06/11 (19h)- Show no canal de YouTube do Espaço de Arte, Cultura e Educação Omiró – Casa de Mar – em Aracaju com participação do grupo P1Rappers. O show também marca o lançamento do videoclipe de Jurubeba.



Dia 13/11 (19h) - Show no canal do YouTube do Quintal Cultural, de Maceió, com participação do cacique Idyarrury Cukuru Kariri, da Mata Da Cafurna (AL). Nesse dia acontece o lançamento do clipe da música Chegança.

Dia 20/11 (19h) – Show em Olinda com transmissão no YouTube do Centro Cultural Bongar - Nação Xambá, com participação do multiartista Mayale Pitanga

Dia 27/11 (19h) – Encerramento em Salvador na Casa Preta, com show com as participações de Kunumí MC e Mestra Josy, do maracatu Ventos de Ouro. Lançamento do curta experimental do minidoc Arrancamento, com a direção de fotografia do documentarista Ted Ferreira, que também é responsável pela direção de todos os videoclipes.