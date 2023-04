Tem intolerância? Conheça o doce e maravilhoso mundo sem lactose de Salvador

Imagine chegar a uma festa de aniversário e ser surpreendido por uma mesa farta de doces, todos livres da temida lactose. A hesitação inicial é compreensível, afinal, pode vir de lá algo não tão saboroso como se imagina, afinal, o modo de preparo foi diferente da versão tradicional... Contudo, ao experimentar, os sentidos são inundados por sabores incrivelmente surpreendentes e deliciosos.

Cenas como esta estão se tornando cada vez mais comuns na festinha de aniversário mais perto de você. A experiência gastronômica desafia os preconceitos e demonstra que é possível apreciar o sabor e o prazer, mesmo sem lactose entre os ingredientes.

Nesta reportagem, investigamos os segredos da nova maneira de saborear a gastronomia sem restrições. Cupcakes, bolos, pães, tortas e brigadeiros são apenas algumas das guloseimas que ganham novos sabores e significados.

Cheesecake sem lactose que pode ser encontrado na Alimentos da Vila (Foto: Divulgação)

A tradição da confeitaria brasileira é marcada pela adição de lactose e açúcares em suas receitas. Isso se deve em parte à influência europeia na culinária nacional, que desde a colonização introduziu o consumo de leite e derivados no país, como destacou o historiador Luís da Câmara Cascudo, no clássico livro "História da Alimentação no Brasil". "Desde a colonização até as primeiras décadas deste século, o leite se tornou o ingrediente predominante na doçaria brasileira. Nos doces, na confeitaria, na pastelaria, no café, no chá, na cozinha de todo dia. O açúcar, em sua eficiência de coadjuvante, realça e completa o paladar", escreveu.

Além disso, a facilidade de acesso a esses ingredientes fez com que se tornassem populares e amplamente utilizados nas receitas. No entanto, com o aumento da conscientização sobre a importância da alimentação saudável e a busca por uma dieta mais equilibrada, muitos consumidores passaram a evitar alimentos com lactose e açúcares.

Como resultado, a confeitaria brasileira está passando por uma mudança significativa, com muitos chefs e confeiteiros desenvolvendo receitas sem lactose e utilizando alternativas naturais ao açúcar. O resultado é uma nova geração de doces deliciosos e saudáveis que estão conquistando cada vez mais adeptos.

Quem faz

Em Salvador, a cozinheira Maria Edna Pereira, 69 anos, tem espalhado um aroma delicioso no ar. É o cheiro dos seus pães e mini pizzas, tudo sem glúten e lactose. Com anos de dedicação e muita pesquisa, ela aprimorou os sabores de seus produtos, utilizando ingredientes naturais, como a batata doce in natura.

"Não foi fácil chegar a esses resultados. Foram muitas tentativas e erros, mas valeu a pena", diz, com um sorriso no rosto.

Atualmente, ela oferece seis sabores de pães, incluindo amêndoas, uva passas, grão de bico, espinafre e arroz integral, além de outros quatro sabores que estão sendo produzidos e vendidos pela Alimentos Da Vila - empresa especializada no segmento que está há cinco anos em Salvador: batata doce, alho e ervas, multigrãos e banana passa.

Para alcançar o resultado, Maria Edna afirma que o processo foi longo e difícil. "O pão de hambúrguer, por exemplo, até hoje não aprovei. E olha que foram mais de quarenta tentativas que fiz", revela.

Ela ainda alerta que nunca se deve comparar pães sem glúten e lactose com pães de farinha de trigo, mas que é possível produzir sabores igualmente deliciosos.

Outro nome que tem se destacado no nicho é a cozinheira Allana Figueiredo, 33. Dona de um buffet próprio há seis anos, ela defende a cozinha inclusiva e produz alimentos que podem ser consumidos, quase sempre, sem restrições.

"Nós temos um serviço de buffet completo para atender qualquer tipo de evento, respeitando as intolerâncias ou preferências", conta Allana.

“Trabalhamos com o buffet comum e também, se esse for o desejo do cliente, atendemos qualquer tipo de restrição alimentar de forma exclusiva ou apenas incluindo essa oferta ao buffet. É uma forma de dizer ao seu convidado: 'olha, eu me importo com você, sinta-se incluído também, a festa é nossa!'. E ter um buffet com opções saudáveis não precisa ser privilégio daqueles que têm algum tipo de intolerância alimentar, é para qualquer pessoa que queira comer bem, até no momento de lazer e de celebração", complementa.

A cozinheira Allana Figueiredo, 33 anos, é dona de buffet próprio em Salvador há seis anos (Foto: Divulgação)

Tentativa e erro

Segundo ela, a chave para o sucesso foi usar ingredientes diferentes e buscar por opções mais saudáveis e naturais. Allana afirmou que passou muitas horas testando diversas receitas até chegar aos resultados desejados, e que o segredo está em não ter medo de tentar e errar. No caso do glúten, que influencia diretamente na textura e na maciez, por exemplo, foi preciso combinar vários elementos para alcançar o ponto desejado. Farinha de arroz, amido de milho e fécula de batata são algumas saídas.

"A comida que fazemos é democrática, acredito que não precisa ser rotulada de 'sem lactose', criando algum tipo de barreira ou preconceito para aqueles que não são intolerantes. Fazemos comida boa, de verdade, com bons ingredientes, para todos que gostam de comer bem", observa.

Recentemente, Allana também iniciou uma parceria com a Alimentos Da Vila. Com a proposta inicial de ser 100% vegana, o empreendimento — que reúne um restaurante na capital baiana e uma fábrica própria — expandiu o portfólio de alimentos para atender um público maior.

Frango e peixe são dois ingredientes que passaram a fazer parte dos produtos oferecidos. No restaurante, localizado na Rua das Hortênsias, 448, Pituba, há ainda um mercadinho, que oferece diversos produtos que prezam pela origem natural. A Da Vila também trabalha com revendas em atacado.

"Não pensamos apenas em tirar elementos, mas construir toda uma receita focada em sabor. Hoje temos incontáveis receitas e opções que são verdadeiramente saudáveis e saborosas, tão boas quanto os alimentos considerados comuns", comenta Luísa Leite, 29, chef à frente da Da Vila.

Um dos carros-chefes do empreendimento são os bolos, wraps e pães de fermentação natural. Algumas opções também são livres de açúcar, atendendo o público que tem restrições e contemplando também aqueles que buscam alimentos mais leves. "Não deixa a desejar em nenhuma forma no sabor. As pessoas saem de lá muito satisfeitas em comer algo verdadeiramente gostoso e que não deixa o corpo 'pesado' ", explica Luísa.

Fundadora da Prana Soul Food, um buffet de alimentos sem glúten, leite, açúcar refinado e conservantes, a nutricionista Letizia Pazos, 25, também garante que é possível fugir do tradicional sem precisar abrir mão do paladar. "Temos bolos, doces, pães salgados, geleias, tortas, trufas protéicas e, em breve, iremos lançar os doces finos e os bolos festivos. Existe uma vasta gama de produtos que podemos substituir os ingredientes com glúten e lactose, porém, é sempre interessante combinar mais de um tipo de leite vegetal e farinha sem glúten para obter um resultado mais próximo ao tradicional", conta Letizia.

Entre as opções indicadas pela nutricionista na hora da substituição, estão os leites de aveia, coco, amêndoas, castanha de caju, macadâmia, soja e arroz. No caso da farinha sem glúten, existem ainda mais opções. Algumas delas são amêndoas, castanha de caju, aveia, arroz, feijão branco, polvilho doce e azedo, fécula de batata, amido de milho ou de maracujá, quinoa, linhaça, chia, trigo sarraceno e amaranto.

Frutas vermelhas em uma das receitas de Allana Figueiredo (Foto: Divulgação)

Mais saudável mesmo?

Com o aumento da preocupação com a alimentação saudável e a busca por uma dieta equilibrada, muitas pessoas têm optado por alimentos sem glúten e lactose. Mas afinal, a exclusão desses componentes traz benefícios à saúde?

Para a nutricionista Carolina Dias, o mais importante é ter uma dieta regular constante, sem demonizar nenhum tipo de alimento. Remover completamente o glúten ou a lactose só é necessário para os intolerantes. No caso de condições típicas de saúde, o conselho é alimentar-se de um jeito harmônico. Porém, o excesso de ambos pode trazer danos.

"A lactose é o carboidrato do leite. Quando o nosso organismo possui deficiência, significa que ele não possui a lactase, que é a enzima que quebra a lactose. Isso faz com que ela chegue inteira no intestino grosso e cause alguns efeitos em nossos corpos, como inchaço e má digestão. O excesso, mesmo em organismos sem intolerância e deficiência da lactase, também pode causar os mesmos efeitos. O correto é o consumo equilibrado. Se você não tem deficiência, remover completamente pode causar intolerâncias futuras", explica a especialista.

Já o glúten é a proteína do trigo, responsável por dar elasticidade às massas. Os celíacos são pessoas cujo organismo não é capaz de digerir o componente. Neste caso, o menor contato com a substância pode trazer problemas severos.

"Há uma rejeição crônica que resulta numa inflamação que danifica o intestino delgado, trazendo sintomas graves. É preciso remover da dieta. Quem não tem intolerância pode consumir, mas sempre com moderação. A remoção na dieta pode levar a menos inchaço e melhor digestão, uma vez que o glúten cola na parede do nosso intestino, podendo causar uma impermeabilidade intestinal e disbiose, uma condição clínica que acontece quando a microbiota intestinal está sofrendo algum desequilíbrio de bactérias", informa a nutricionista.

E o preço?

Apesar dos benefícios, consumir alimentos inclusivos pode pesar no bolso — e pesa mesmo. Um pacote de pão de forma tradicional custa, em média, a partir de R$ 6. Já a versão com ingredientes alternativos costuma ser encontrada a partir de R$ 15. Pagar mais que o dobro pode não ser uma opção acessível para muitas pessoas, mas as especialistas garantem que a escolha, quando possível, vale a pena.

"Existe esse estigma de que produtos sem lactose ou glúten são muito mais caros, mas existe uma diferença enorme em relação à qualidade. Se você for comer um pão de farinha branca, em uma padaria comum, vai ser mais barato. Mas pagando um pouco mais caro, você consegue comer um alimento feito com farinhas integrais, com azeite de oliva ao invés de óleo de soja, com sal rosa. Não é só sobre ser sem glúten ou sem lactose, é sobre um conjunto de ingredientes que traz esse diferencial", defende Luísa Leite.

Para Allana Figueiredo, o investimento vale a pena, principalmente pela saúde. "Caro pode ser bastante relativo se pensarmos que a comida que você investe em consumir hoje, evitará o investimento em remédios amanhã. Se escolher é para você uma opção, por que não escolher aquilo que nutre seu corpo com o que ele precisa para funcionar bem?", questiona.

Na Prana Soul Food, os alimentos que mais fazem sucesso são o bolo de laranja com óleo essencial de tangerina (R$ 28), cookies de cacau com gotas de chocolate (R$ 17, seis unidades), pão de forma de cenoura (R$ 30), geleia de morango com óleo essencial de limão siciliano (R$ 25) e torta crumble de maçã (R$ 155).

Já no buffet Da Vila, alguns destaques são o bolo de maçã com canela (R$ 99), pão rústico de fermentação natural (R$ 29), empanada vegana (R$ 127) e bolo de banana (R$ 99). Todas as opções são para compartilhar.

O maravilhoso mundo dos doces sem lactose têm conquistado cada vez mais espaço e admiradores. E, ao que tudo indica, não se trata de uma tendência passageira, mas sim de uma transformação gastronômica genuína.

Onde encontrar em Salvador

Natural da Terra - Shopping Barra, Av. Centenário, 2992, Chame-Chame

Doceria Sem Lactose - R. Oswaldo Cruz, 216, Rio Vermelho

Pizzaria Rango Vegan - R. Amazonas, 113, Pituba

Mercado Grão Natural - R. das Hortênsias, 494 - Pituba

Deli Bakery - R. das Hortênsias, 701 - Pituba

Alimentos da Vila - R. Pernambuco, 107, Pituba

Empório Gourmet - R. da Alfazema, 761 - Caminho das Árvores

Mãe Terra - R. das Hortênsias, 677 - Pituba

De olho na Páscoa

Para quem tem intolerância à lactose, descobrir se o chocolate tem ou não o elemento é extremamente importante, especialmente na Páscoa onde o produto ganha todos os holofotes. "A diferença do cacau em pó para o chocolate em pó é que o segundo possui, em sua composição, 50% de açúcar e outros 50% de cacau em pó. O cacau em pó, por sua vez, é 100% puro, sem acréscimo de outros ingredientes. Ou seja, nenhum dos dois possui lactose em sua composição. Intolerantes à lactose, portanto, podem usar tanto cacau quanto chocolate em pó em seus preparos", explica a nutricionista Cristiane Coronel.

Para quem aproveita a época para provar receitas cheias de chocolate e não faz questão de ovo de páscoa, é possível encontrar torta de brigadeiro e brownie (Prana Soul Food, R$ 155); brownie de cacau vegano (Prana Soul Food, R$ 12,90); trufas especiais (Da Vila, R$ 8,90); torta de chocolate (Da Vila, R$ 169) — tudo sem lactose.

Se você é do time que não abre mão do ovo de páscoa, listamos algumas opções abaixo com zero lactose: