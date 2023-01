'Tem jogo', diz advogado de Dani Alves após recurso por liberdade

A defesa de Daniel Alves apresentou, na manhã desta segunda-feira (30), o recurso pela liberdade provisória do jogador, que está preso na Espanha há 10 dias. Horas depois, o advogado Cristóbal Martell disse que "há esperança" que o lateral responda às acusações e ao processo fora do presídio Brians 2.

"Tem jogo na defesa de fundo e há esperança pela liberdade", afirmou Martell, à jornalista Mayka Navarro.

Apesar da insistência da jornalista, ele não passou mais informações. Segundo o jornal espanhol La Vanguardia, o advogado desenvolveu um longo texto de 20 páginas, com garantias ao tribunal de que Daniel Alves permanecerá em sua casa em Barcelona até o julgamento, pelo tempo necessário.

No recurso, Martell propôs diversas medidas que podem ser aplicadas ao jogador. Entre as propostas, está o uso de pulseira eletrônica, delimitando uma área específica para ele percorrer, além da entrega do passaporte e/ou a obrigação se se apresentar aos tribunais locais, diariamente se necessário.

O recurso foi apresentado no Tribunal nº 15 de Barcelona, e entregue ao advogado da vítima e ao Ministério Público, que terão mais cinco dias para apresentar as alegações, tentando argumentar porque o baiano tem que permanecer em prisão preventiva.

O Tribunal decidirá se Daniel Alves será solto ou se continua na prisão. Segundo o jornal El Mundo, a expectativa é que a Justiça acate o pedido em até 30 dias. O prazo leva em consideração a burocracia para a análise do pedido e os trâmites legais da ação. A defesa de Dani Alves acredita que o jogador deva deixar a prisão em menos de um mês.

O atleta responde às acusações de agressão sexual contra uma mulher na madrugada de 30 de dezembro, em uma casa noturna de Barcelona. Preso de forma preventiva desde o último dia 20, o lateral-direito nega as acusações. Ele está recluso em uma cela do módulo 13 do presídio Brians 2