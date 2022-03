'Tem que parar de achar que a música da Bahia é só axé e pagodão', diz Tierry

Vencedor do Troféu Correio Folia 2022, do jornal CORREIO, com a estourada Cabeça Branca/O dono da lancha, o cantor e compositor Tierry (que foi durante algum tempo integrante do grupo Fantasmão, com Ed City) é atualmente um dos maiores hitmakers do Brasil. Ele já emplacou sucessos com grandes nomes a exemplo de Ivete Sangalo, Luan Santana, Claudia Leitte, Léo Santana, Simone e Simaria entre outros, além da famosa Rita que agradou até as crianças. Com agenda lotada e vivendo mais na estrada e nos hotéis do que em sua casa, ele concedeu uma entrevista ao CORREIO na qual soltou o verbo.

Entre outras coisas, ele disse que “a Bahia tem que parar de achar que a música da Bahia é só axé e Pagodão”; Defendeu artistas como Pablo, Tayrone , Thiago Aquino, Poeta, La Fúria e Kanário que, em sua opinião, deveriam ser mais valorizados e revelou que a ideia de fazer o Cabeça Branca foi do também cantor Topeira, que foi vocalista da Banda 5 por Cento.

CORREIO - A votação do Troféu Correio Folia teve, nesta edição, mais de 200 mil votos. Qual o seu sentimento de conquistar essa premiação concorrendo com outros grandes nomes da música baiana?

TIERRY- Muito feliz, o jornal Correio é um jornal muito importante. Esse carinho, esse respeito das pessoas.

CORREIO - Até o último sábado, Cabeça Branca estava no top 10 da votação. Vimos que você chamou seus fãs para votar pelo Instagram. Se fosse num Carnaval normal essa campanha era de cima do trio. Como você, nesse Carnaval, tem se conectado com seus fãs. Pelo visto nas redes sociais tem funcionado, né....

TIERRY - Eu tenho fãs muito fiéis, as Tierritas, os Tierris, tenho fãs que são muito verdadeiros, eles correm pra ajudar, pra votar. E a gente sempre se fala pelas redes, pelo Telegram, pelo WhatsApp.

CORREIO - Você imaginaria que a música Cabeça Branca poderia ser a música do Carnaval de 2022 mesmo sendo em ritmo de seresta?

TIERRY - Eu acho que a Bahia tem que parar de achar que a música da Bahia é só axé e Pagodão. Na verdade existe um monopólio muito grande do axé. Até o próprio pagodão, as pessoas tem chamado de axé. Isso pra mim é um absurdo. As pessoas de fora perguntam: ah, a música da Bahia morreu. Morreu não! Só tá dando continuidade e valorizando as mesmas coisas. Tá na hora de dar valor, o valor que o Pablo merece, o Tayrone merece, Thiago Aquino merece, Unha pintada merece, o valor que eu mereço, embora eu não cobre.

Eu não me chateio mais com isso, porque é o que a burguesia se tornou, a mídia da Bahia só quer saber do axé e falar da vida das pessoas. E eu falar isso é enxugar gelo. Mas é a verdade, a gente tem que começar a “se ligar” mais em um Poeta, no Lá Fúria, no Kanário. A Bahia tem que procurar entender que é a nova música da Bahia.

O axé não é mais o mesmo e reinventar música da Bahia, é o pagodão, é a sofrência, é a seresta. E eu vejo que não dão o valor necessário.

CORREIO - Como foi que surgiu a ideia de compor essa música?

TIERRY - A ideia de compor a música foi do Topeira. Ele deu a ideia do cabeça branca e eu já queria fazer isso. Eu comecei a escrever, escrevo a música pra ele e falei irmão: terminei a música. Ele mandou o tema, eu fiz a música. A melodia e letra.

CORREIO - Como é ficar dois anos sem fazer Carnaval em Salvador?

TIERRY - É horrível ficar sem fazer carnaval né? Principal festa de rua, do planeta. Carnaval de Salvador é de uma importância muito grande para o povo, o ambulante, para os seguranças, cambistas, enfim… é uma lerda muito grande, espero que isso volte logo.

CORREIO - Você pensa em algo especial para quando a folia retornar?

TIERRY - Eu faço música, independente de pensar em carnaval, em concorrer carnaval, eu faço música para o povo, para a galera se divertir e aí virar carnaval é uma consequência.

CORREIO - Hoje você é considerado um dos maiores hitmakers do Brasil. Difícil até nomear alguns, mas você fez muitos para o Carnaval. Relembre aí os que você destaca dessa safra de folia e me conte o que torna essas músicas sucesso...

TIERRY - Eu faço música desde, “Tomi Tomi”, Said bamba, depois: “É Léo Santana no comando, é pra sacudir” depois veio da “Dançando”, meu primeiro sucesso nacional com a Ivete Sangalo , depois daí eu não parei mais, “Taquita”, “Meu coração é seu” da Claudia Leite, “Baldinho de gelo”, também, “lavradora”, e aí nesse meio tempo também, tem as músicas da Ivete, a “Lambada” que ela gravou com a Claudinha, “A Mainha gosta assim” que ela (Ivete), gravou com Léo Santana. Ganhamos o Carnaval com o “Mundo vai” em 2020, e o Bell gravou “Menos Fevereiro”, “ Eu vou te amar, o ano inteiro, menos Fevereiro, menos Fevereiro…

Então assim, fazer parte da história da discografia da música do estado, é muito importante. E eu fico feliz com as pessoas que dão valor a isso e me entristeço muito, como muita gente que não consegue e nem sabe as vezes, disso né? Enfim… é e a música principal pra mim, eu acho que com esse tempo aí, eu acho que foi a Rita né? A música principal assim. Não é uma música de axé, mas é uma música que que pegou. E eu acho que música do carnaval é música que todo mundo Dança, essa é a minha concepção, é a Rita pra mim é a música mais importante desse cenário, depois “Cabeça Branca”





