Temas delicados no palco

Fim da primeira temporada - O espetáculo Das ‘Coisa’ Dessa Vida se despede hoje do teatro Gamboa Nova, nos Aflitos, em sessão única às 17h. O monólogo traz o ator Ricardo Faguendes numa composição delicada e envolvente, dando vida ao também ator Nalde, jovem, nordestino e gay, que tenta encontrar seu espaco na sociedade. Nalde é uma dessas figuras cativantes que a vida teima em jogar pra baixo. No pequeno palco, ele se desnuda diante do público, revelando sonhos, afetos, pequenas alegrias e as violências que a sociedade pode fazer com quem não se enquadra no padrão.

"Nalde nasceu dando a cara para bater. O depoimento dele é atual e conta como ele conseguiu riscar seu espaço de liberdade e brilhar no palco" afirma Fagundes. espetáculo tem texto de Gildon Oliveira e direção do ator João Miguel. Ingresso: R$ 20| R$ 10.



Velhice em debate

O projeto Domingo no TCA já virou um destas instituições baianas que funcionam muito bem. Criado em 2007, já apresentou mais de 100 espetáculos, vistos por 150 mil espectadores, muitos deles pisando no Teatro Castro Alves pela primeira vez. Hoje, o projeto volta a acontecer, como sempre às 11h e com ingressos a R$ 1 | R$ 0,50 , apresentando o espetáculo ‘Em Família’, protagonizado por Harildo Deda e Neyde Moura.

Com texto de Oduvaldo Vianna Filho e direção de Marcelo Flores, o espetáculo fala sobre velhice e marcou os 80 anos do ator Harildo deda, completados ano passado. rcelo flores. Ingressos à venda a partir das 9h.