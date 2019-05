Temer diz que vai se apresentar amanhã para voltar à prisão

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou na noite desta quarta-feira, 8, em São Paulo, que se apresentará nesta quinta-feira, 9, à Justiça. O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2) decidiu na noite desta quarta que Temer e o coronel João Baptista Lima Filho voltem para a prisão.



A investigação diz respeito às obras da usina nuclear de Angra 3, operada pela Eletronuclear, em que teria havido desvios de R$ 1,8 bilhão.



O ex-presidente afirmou que se apresentará "regularmente" e que "não tem nenhum problema com isso". Temer disse também que recebeu vários telefonemas de amigos que demonstraram surpresa com a decisão do TRF-2.