'Temos quatro decisões pelo Baiano', avisa zagueiro do Vitória

Não há tempo para lamentar a derrota no Ba-Vi. O tropeço no clássico complicou ainda mais a situação do Vitória no Campeonato Baiano e a reação precisa ser imediata. O Leão volta a campo na quinta-feira (2), às 19h15, contra o Jacobinense, no Barradão. A partida é uma das quatro que restam ao rubro-negro na fase classificatória do estadual.

"A gente sabe o peso que traz o clássico. A gente sabe da dificuldade e de que era pra sair com pontuação boa de lá até pela nossa posição no campeonato. Infelizmente não conseguimos e saímos com o resultado negativo, mas é levantar a cabeça. Não acabou o campeonato. Temos quatro decisões pelo Baiano e creio que vamos conseguir nossa classificação", projetou o zagueiro Camutanga.

Com apenas quatro pontos, o Vitória é o oitavo colocado do Baiano e pode retornar à zona de rebaixamento antes de enfrentar o Jacobinense. Isso acontecerá caso o Bahia de Feira vença a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, no jogo das 20h30 de terça-feira (31), quando a quinta rodada será encerrada. O time de Feira de Santana está em nono lugar, com três pontos.

Apenas quatro times avançam às semifinais do estadual e o Leão está a quatro pontos da zona de classificação. Dono de oito pontos, o Barcelona de Ilhéus é o quarto colocado. O Bahia lidera o campeonato com 12. Itabuna e Jacuipense aparecem na segunda e terceira colocações, respectivamente, com 10 somados cada.

"A gente sabe da responsabilidade do Campeonato Baiano. Já tem quatro anos que o Vitória não se classifica e a gente já chegou com essa responsabilidade de classificar. Infelizmente tivemos um início ruim, mas é encarar esse quatro jogos como finais pra gente poder classificar. Eu acho que ganhando os quatro a gente entra na briga e, na semifinal, é outro campeonato", disse Camutanga.

O Vitória venceu apenas um dos cinco jogos que disputou no Baiano, contra o Doce Mel (3x0). Também empatou com o Bahia de Feira (1x1) e perdeu para Itabuna (4x1), Juzeirense (3x1) e Bahia (1x0).

"É um campeonato de tiro curto. É pensar positivo, trabalhar para minimizar os erros e buscar essa classificação. Não adianta mais se lamentar pelo resultado negativo. São quatro decisões e vamos buscar", reforçou Camutanga, que prega uma equipe atenta diante do Jacobinense. O adversário está uma posição acima do Vitória, em sétimo lugar, com seis pontos.

"A gente tem que entrar concentrado. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem, até por estar vestindo essa camisa, que é gigante no futebol brasileiro. É entrar focado e buscando o resultado a todo o tempo. A gente sabe que não vai ser fácil, porque tem uma equipe que também está lutando pelos seus sonhos, mas é a gente trabalhar e espero que possamos trazer o resultado positivo, pois é isso que vai trazer mais tranquilidade para trabalhar durante a semana", afirmou o zagueiro.