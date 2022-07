'Temos que levantar a cabeça e continuar', diz João Burse

João Burse está há seis jogos invicto no comando do Vitória. Apesar disso, o treinador lamentou o empate em 2x2 com o ABC, registrado na tarde deste domingo (31), no Barradão. Com o tropeço, o rubro-negro se manteve fora do G8, a duas rodadas para o fim da fase classificatória da Série C do Brasileiro. Com 23 pontos, o Leão é o 10º colocado na tabela. Apenas os oito primeiros avançam.

"Foi um jogo equilibrado, contra uma equipe que a gente sabia que seria difícil. Ambas as equipes criaram chances de gol. Fizemos o primeiro e logo em seguida tomamos o empate. Depois ficamos na frente outra vez, mas acabamos tomando o gol em um lance que eles tiveram muita liberdade para chutar. No final, tomamos conta, substituímos, tivemos a cabeçada do Dinei, acho que podíamos ter explorado mais essa bola alta. Estamos conseguindo chegar no terço final, isso é importante. Precisamos ser mais agressivos quando chegar lá", analisou o treinador.

O tropeço aconteceu diante de uma arquibancada com mais de 26 mil torcedores. "Todos estão muito incomodados, foi uma festa linda da torcida. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, lutamos até o minuto final, mas não aconteceu. Temos que levantar a cabeça e continuar", pregou o treinador rubro-negro.

O Vitória ficou à frente do marcador duas vezes, com gols marcados por Santiago Tréllez, mas cedeu o empate. Fábio Lima e Erick Varão anotaram para o ABC. Burse admitiu que o time sentiu o baque em campo.

"Lógico que quando estamos na frente e sofremos o empate, eles sentem um pouco. Mas na reta final fomos muito fortes no ataque, faltou caprichar mais no terço final. Faltou infiltração ali naquela parte, isso dificultou um pouco".

O Vitória volta a campo no próximo domingo (7), às 19h, quando visita o líder Mirassol, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo. O adversário já assegurou antecipadamente a classificação à segunda fase da Série C.

"Como todas as outras semanas, vamos voltar, passar o vídeo, ver o jogo, analisar o que funcionou e o que não funcionou. Tudo para buscar uma vitória fora de casa que é fundamental para nossa classificação", afirmou João Burse.