'Temos que qualificar o grupo', alerta Geninho após classificação na Copa do Brasil

Geninho conseguiu cumprir a primeira missão que lhe foi dada na Toca do Leão. O novo treinador, substituto de Dado Cavalcanti, demitido na semana passada, conduziu o Vitória à terceira fase da Copa do Brasil. A vaga foi alcançada na estreia dele, na noite desta quarta-feira (23), após triunfo por 2x0 contra o Glória-RS, no Barradão. Jadson, de pênalti, e Luidy marcaram os gols.

O placar foi construído aos 45 e aos 49 minutos do 2º tempo. Antes disso, o Vitória apresentou bastante dificuldade para criar jogadas ofensivas. Após o apito final, Geninho comemorou o resultado, mas pontuou que o elenco precisa ser reforçado.

"Acho que tudo pode melhorar. Acho que o Vitória pode melhorar bastante. Foi o primeiro jogo, hoje posso dizer que conheço o time um pouco melhor do que eu conhecia. O nosso tempo de trabalho foi de praticamente três dias. Trabalhei sábado, domino e segunda. Terça foi apenas posicionamento. O jogo de hoje deu uma visão um pouco melhor do que eu tenho. Temos que qualificar melhor o grupo para fazer uma Série C com chance de atingir o objetivo", afirmou o novo treinador do Vitória.

Apesar das pontuações, Geninho se mostrou satisfeito com a postura do Vitória no duelo único contra o Glória. "Por ser um primeiro jogo com tão pouco tempo de trabalho, posso dizer que sim. Fiquei muito satisfeito com o empenho, com a maneira como a equipe encarou o jogo, pela maneira como a equipe disputava bola. Isso me deixou bastante contente. Era fundamental a vitória no jogo de hoje, nós não podíamos ter outro resultado que não fosse a vitória. Porque, senão, eu acho que toda a expectativa de um novo trabalho, de um bom início de Série C, iria por água abaixo. A vitória hoje nos dá um pouco mais de segurança para que a gente possa treinar a começar bem a Série C".

Diante do Glória, Geninho mandou o Vitória a campo com três zagueiros. Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Ewerton Páscoa fizeram a proteção do gol rubro-negro. Apesar de ter feito a escolha para essa partida, o técnico não confirmou a manutenção do esquema tático para a disputa da Série C do Brasileiro.

"Nada é definitivo. Nada é fixo. Dentro da necessidade que a gente tinha para esse jogo e do grupo que estava à disposição, entendi que jogar com três zagueiros seria o melhor. O time estava temeroso, vinha de uma campanha não muito boa, então decidi usar, mas tudo vai depender da sequência do trabalho, de quais adversários eu vou enfrentar, qual o estilo de jogo vão propor contra mim. O futebol é jogo a jogo, pode ser que eu utilize outras vezes e pode ser que mude o esquema. Vai depender da necessidade", afirmou.

Geninho também comentou a atuação dos laterais. Alemão se manteve como titular na direita, mas houve novidade no lado esquerdo. Com a lesão de Vicente, o substituto imediato seria Salomão, mas o técnico optou por improvisar o lateral direito Iury na vaga.

"Acho que podemos melhorar bastante. Não posso criticar o Iury, que jogou improvisado, o lado dele é o direito. Acho que ele tentou fazer o melhor. Fez uma grande jogada quando caiu pelo lado direito, que é o lado certo dele. Foi uma das nossas melhores jogadas. Você jogando no esquema que usamos hoje é fundamental que os laterais chegem no fundo, e acho que hoje faltou um pouco isso. Mas é fundamental também que, quando o lateral chegue, tenha alguém dentro da área, o que também faltou. Nós não podemos achar que foi tudo uma maravilha. Acho que nós temos que chegar mais vezes, com mais efetividade, e com mais gente dentro da área", disse o comandante rubro-negro.

O Vitória só volta a campo no dia 10 de abril, quando joga contra o Remo na estreia da Série C do Brasileiro.