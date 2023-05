'Temos um jogador do Flamengo', afirma apostador em mensagem

Um dos apostadores investigados pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, Luís Felipe de Castro disse que teria um jogador do Flamengo envolvido em um esquema. A afirmação aconteceu em janeiro, em mensagem ao zagueiro Kevin Lomónaco, do Red Bull Bragantino. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Luís Felipe tentava convencer Lomónaco a cometer um pênalti durante jogo do Campeonato Paulista, e oferece até R$ 200 mil pelo acordo. O defensor argentino já havia concordado, no ano anterior, em tomar um cartão amarelo contra o América-MG, pelo Brasileirão.

"Amanhã temos um jogador do Flamengo. Então você deve fazer também para que todos ganhem", escreveu o apostador, misturando palavras em português e espanhol. "Se fecha, hermano, te pagamos com certeza o valor da operação e também o que te devo".

Conversa em que apostador cita o Flamengo

(Foto: Reprodução)

O Flamengo não tem nenhum jogador indiciado ou citado na investigação da máfia de de apostas. O nome do clube, porém, aparece neste trecho nas conversas da investigação.

De acordo com o jornal O Globo, a mensagem foi enviada no início da manhã do dia 24 de janeiro, uma terça-feira. O rubro-negro atuou neste mesmo dia, às 18h30, contra o Bangu, em Volta Redonda. A partida, pelo Campeonato Carioca, teve um time recheado de reservas, e terminou empatada em 1x1.

Os titulares entraram em campo somente no sábado, dia 28, para enfrentar o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. O Verdão venceu por 4x3 no Mané Garrincha, em Brasília.

Em nenhum momento da conversa, Luís Felipe especifica com qual jogador do Flamengo ele teria acordo, nem mesmo o que teria sido acertado - se era para levar cartão amarelo, cometer pênalti, fazer escanteio ou finalizações. Também não aparece, nas conversas que o Ministério Público teve acesso, qualquer aposta feita pela quadrilha com o nome de algum atleta do Flamengo, ainda segundo o jornal.

O departamento jurídico do clube enviou nota ao Globo. O comunicado afirma que "o assunto está com o Ministério Público de Goiás", e que "o Flamengo não teve conhecimento de qualquer citação, mas confia plenamente em seus atletas".

"O clube está acompanhando a questão e tem todo interesse em que haja uma rigorosa apuração pelos órgãos competentes. O clube recentemente promoveu uma palestra para os jogadores com o senador Carlos Portinho, que é uma autoridade no assunto. O Flamengo está sempre fazendo ações educativas e colaborando para que jamais ocorram no clube situações, como as noticiadas. Vale lembrar que é comum como instrumento de convencimento usar nome de terceiros", afirma a nota.