Temperaturas mais altas no Verão aumentam necessidade de reposição de líquidos

Sinônimo de calor, sol forte, piscina e praia, transpiração e bebidas geladas, o verão baiano eleva os termômetros a temperaturas que variam de 26ºC e 30ºC. Já que o corpo humano conta com 70% da sua composição em água, a estação mais quente do ano demanda uma maior reposição do líquido perdido no suor, para evitar sustos com a saúde.

De acordo com o médico intervencionista e coordenador da telemedicina da Vitalmed, Ikaro Fritela, o processo de desidratação provoca uma série de sintomas que nos alertam para a necessidade de aumentar o consumo de água. “Sensação de boca seca, a queda de disposição e o ressecamento da pele são os principais”, destaca. “A urina também é um forte indicador de desidratação, já que quanto mais escura, maior a necessidade repor o líquido do corpo”, explica.

“Em casos mais graves o paciente pode experienciar a perda de consciência e de sais no sangue, por isso é fundamental estar atento à hidratação durante o verão”, completa o especialista.

Hábito

Para o médico, a dificuldade de algumas pessoas em se hidratar não apenas no verão, mas também nas demais estações do ano, está ligado ao hábito. “Muitas não têm o costume de beber água, por isso a tecnologia tem se tornado uma aliada nesse sentido. Existem aplicativos e alarmes de celulares que podem ser utilizados para lembrar de se hidratar”, dá a dica.

Apesar de admitir que o bom e simples copo de água é a melhor alternativa para repor o líquido perdido pelo corpo, Ikaro aponta outros tipos de bebida que podem ser utilizadas na missão da hidratação diárias, com ressalvas para alguns cuidados. “Normalmente, recomendamos como alternativa a água de coco e sucos naturais, por exemplo, sem adição do açúcar em excesso que vemos nos industrializados. Para os esportistas existem repositores de eletrolíticos que podem ser importantes aliados nesta missão”, diz.

Tópico de debate entre a ciência e a crença popular, Ikaro chama atenção para o cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas, que podem ter o efeito oposto ao objetivo de se manter hidratado. “É comum que no verão a procura cresça no intuito de aliviar o calor, mas o álcool provoca uma desidratação ainda mais rápida, por isso, tomar uma cerveja não elimina a necessidade de intercalar com água. É importante manter sempre uma garrafinha de água por perto”, diz.

Vitalmed leva atendimento até você

Durante o Verão, os cuidados com a saúde redobram, principalmente para quem vai veranear em locais que não contam com a mesma infraestrutura que se tem perto de casa. Pensando nisso, a Vitalmed lançou um novo serviço para atender à linha verde: o Área Protegida Residencial, que leva todo o atendimento de urgência e emergência da rede para alguns dos destinos mais procurados da temporada no estado.

De acordo com a coordenadora comercial da Vitalmed, Charlene Oliveira, este novo serviço permite que o contratante possa assegurar que quem estiver no local tenha todo atendimento de urgência e emergência com a qualidade Vitalmed. "A proposta do novo serviço é proteger as residências ou seja, todas as pessoas que estiverem dentro da sua casa podem contar com o atendimento da VITALMED, sejam eles familiares, convidados, prestadores de serviço ou até mesmo inquilinos”, descreve.

Uma outra novidade do Área Protegida Residencial Vitalmed, segundo a coordenadora comercial, é a cobertura fora de casa. “Nesta opção, o cliente pode listar outras pessoas, desde que sejam familiares, para contar também com a cobertura de atendimento em outros pontos da região de abrangência que é Itacimirim, Guarajuba e Barra do Jacuípe”.

Apesar de ser um serviço mais requisitado durante o verão, Charlene explica que o Área Protegida é válido para 50%. Para saber mais, acesse este link.



