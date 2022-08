Tempero Bahia reúne 31 restaurantes e grande programação no Passeio Público

A partir deste sábado (27), às 11h, o público poderá conferir a maratona gastronômica que acontece durante a quinta edição do Festival Tempero Bahia e reúne mais de 30 restaurantes localizados entre Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, e o Centro Histórico, em Salvador. Além dos pratos das casas, que prepararam menus especiais para o evento, será possível apreciar, ainda, um cardápio de atrações musicais, feira de produtos, moda, design e espaço infantil, tudo montado no Passeio Público, no Campo Grande, para esse fim de semana.

No Ori tem Galeto à carbonara, harmonizado com o Vinho Faces Chardonnay

Tendo os vinhos brasileiros como tema, os chefs utilizarão a bebida como ingrediente principal na composição dos pratos ou ainda proporão harmonizações, juntamente com os sommelier’s convidados, de acordo com cada criação e proposta.

O evento que, no caso dos restaurantes, vai até o dia 4 de setembro, leva assinatura da 2D Projetos Culturais, da empresária Djanira Dias, e curadoria da chef Tereza Paim, responsáveis também pelo Festival Tempero do Forte que vem sendo realizado há 16 anos, na Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia. "O objetivo maior é a valorização da gastronomia e da cultura baiana e brasileira". Nossos temas sempre estão ligados a esses universos. Quando valorizamos os ingredientes baianos e brasileiros, damos destaque e visibilidade e, consequentemente, incentivamos o consumo dos nossos produtos, afirma Djanira Dias.

Bella Napoli: Bife de Ancho com redução de vinho e tagliarini alla contadina

Serão 11 dias de evento no circuito dos restaurantes e a programação cultural gratuita e acessível a todos no Passeio Público com shows de música instrumental; cozinha show ao vivo com aulas de chefs e sommeliers; stand de comidinhas de chefs dos restaurantes Casa de Tereza, Paraíso Tropical, Solar, Gastrô 360º, Mundi Portugal, Figueira da Vila e 4 Rodas Burguer.

Por lá, o público poderá encontrar ainda o Mercado do Passeio, com feira de artesanato, moda, design e espaço Infantil, que promete movimentar estes segmentos oferecendo ao consumidor final troca de experiências e conhecimento.

Carvão: Vermelho defumado harmonizado com o Vinho Matiz Alvarinho

Falando da Cozinha Show, a atração terá como convidados especiais o sommelier baiano, Marcelo Freitas, criador do Vinho Simples e do Winemakers da Chapada Diamantina, que vai falar dos vinhos e terroirs brasileiros; a enóloga paulista, Nathália Paz, profissional com experiências em produção e elaboração de vinhos em diferentes vinícolas do Rio Grande do Sul, além de atuar como Sommelier Internacional FISAR ( Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori). A aula de Nathália será sobre vinhos e vinhedos Brasileiros.

De acordo com as organizadoras, a programação deste fim de semana contempla toda a família e é uma a oportunidade de atrair público que gosta de experimentações. Os restaurantes, no entanto, manterão o cardápio por mais tempo, com pratos variados. A programação completa está no site www.temperobahia.com.br ou no Instagram @temperobahiaoficial.

Casa de Tereza: Cordeiro desfiado ao molho de vinho e tamarindo

Veja as atrações deste fim de semana no Passeio Público:

Cozinha Show

Sábado 27/08 Chef Chef Tiago Brandão e Bartender Francisco Filho – Senac (11h às 12h); Sommelier Marcelo Freitas (12h20 às 13h20); Poetisa Rose White (PA) e Violonista Edio Marcos (BA) (13h20 às 13h55); Chef Lomanto Oliveira- Hotel Fasano (14h às 15h) e Tio Paulinho, 15h20 às 16h (aula para crianças).

Domingo 28/08 Chef Thiago Almeida - Senac(11h às 12h); Elibia Portela (12h20 às 13h20); Chef Twry (Aldeia Barra Velha - Porto Seguro/BA) – Tribo Pataxó (13h50 às 14h50) e Enóloga e Sommelier Nathália Paz (RS) – Nova Aliança(15h20 às 16h20).

Música Instrumental

Sábado 27/08 Grupo Quinteto da Bahia (às 17h) e New Orleans Street Jazz Band (SP), (às 18h30).

Domingo 28/08 Live 7 (às 17h) e Peu Baiano (às 18h30)

Espaço Infantil

Chef Kids na Cozinha Show, oficinas e brinquedos

Stands de Gastronomia

Comidinhas da Bahia com Chefs

Empório do Tempero e Mercado Passeio

Mercado virtual e presencial de artesanato, moda, design e gastronomia

Confira os restaurantes participantes:

Al Mare (chef Greg); Alfredo de Roma (chef Junior); Amado (chef Danilo Fernandes); Bahia Bar do Senac Pelourinho (chef Tiago Almeida); Bella Bistrot (chef Ana Robéria); Bella Napoli (chef Gian Angelino); Bottino (chef Claudio Bottino); Camarão Vilas (chef Davi Bastos); Casa Bohemia Salvador (chef Tereza Paim); Casa di Vina (chef Maria das Graças); Carvão (chef Ricardo Silva); Casa de Tereza (chef Tereza Paim); Casarão do Mercure Hotel Rio Vermelho (chef Paulo Vilela); Cuco Bistrô (chef João Silva); Donana (chef Adriana Santos); Dona Mariquita (chef Leila Carreiro); La Taperia (chef José Morchon); Lucius Restaurante (chef Lucius Gaudenzi); Mistura Contorno e Mistura Itapuã (chef Andréia Ribeiro); Omi e Ori (chef Fabrício Lemos); Paraíso Tropical (chef Beto Pimentel); Passeio da Vitória do Wish Hotel da Bahia (chef David Oliveira); Pasta em Casa (chef Celso Vieira); Pepo (chef Peu Mesquita); Proseccheria (chef Albano); Senac Casa do Comércio (chef Jander Moura); Solar (chef Andréa Nascimento); Toca do Cobra (chef Cobra) e Varanda Gourmet (chef Sandro Borges)