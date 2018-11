Tempero no Forte terá 25 restaurantes, com pratos a partir de R$ 16,50

O Litoral Norte baiano receberá, desta quinta-feira (29) até o dia 9 de dezembro, a 13ª temporada do Tempero no Forte. Este ano, o festival contará com 25 restaurantes, divididos entre Praia do Forte, Arembepe, Diogo e Guarajuba. Todos criaram pratos usando camarão, o tema de 2018 do evento.

No comando das cozinhas, estarão nove chefs convidados de Salvador e de outros estados, onze profissionais da Praia do Forte e outros cinco de restaurantes do entorno. Além dos responsáveis por liderar o jantar do Tivoli Ecoresort, dia 1º de dezembro, a partir das 19h.

Quer saber mais sobre os espaços e pratos participantes, além dos valores? Aqui vai a lista, confira:

Chefs convidados

Mediterraneus

Chef Ricardo Silva (BA)

Prato: Espaguete de pupunha, camarões e beurre blanc defumado

Valor: R$ 66;

O chef Ricardo Silva, do Carvão, será o convidado do Mediterraneus

(Foto: Divulgação)

Restaurante Vila Gourmet do Sobrado da Vila

Chef Beto Pimentel (BA)

Prato: Moqueca de camarão, tarioba e rala coco

Valor: R$ 112 (serve duas pessoas);

Restaurante Vila Gourmet do Via dos Corais

Chef Sandro Borges (BA)

Prato: Camarão supremo dos corais

Valor: R$ 80;

Risoteria

Chef Fernando Cerqueira (BA)

Prato: Risoto de camarão com abóbora ao perfume de trufa e crispy de queijo

Valor R$ 69;

Casa do Forte

Chef Ricardo Brito (BA)

Prato: Camarão com mandioquinha, quiabo grelhado e molho de hibisco com cachaça

Valor: ainda não definido;

O prato da Casa do Forte

(Foto: Divulgação)

Terra Brasil

Chef Isaias Neries (BA/RJ)

Prato: Camarão com mousse de cará com coco e vinagrete de maracujá e manga

Valor R$ 69;

Restaurante do Tamar

Chef Simone Prado (SE)

Prato: Camarão à moda Pirambu - Moquequita de camarão na casquinha de banana da terra, acompanha arroz com castanhas de caju -

Valor: R$ 45;

Restaurantes

Casa de Praia

Chef Maria de Fátima

Prato: Camarão com shitake e arroz de coco

Valor: ainda não definido;

Donana

Chef Donana

Prato: Camarão Dengoso (camarões selecionados, salteados no azeite com molho de tomate fresco, creme de aipim e purê de banana da terra. Acompanha arroz branco)

Valor: R$ 79,90;

Restaurante Feijão de Corda

Chef Luiz Queiróz

Prato: Dona Dinha (Camarão empanado com coco, vatapá de banana da terra e xinxim de feijão de corda)

Valor: R$ 34,90;

O chef Luiz Queiróz, do Restaurante Feijão de Corda

(Foto: Divulgação)

Lôro Praia do Forte

Chef Valdir Santos

Prato: Camarão à grega

Valor: R$ 69,90

Made in Bahia

Chef Heloisa Simões

Prato: Bolinho de peixe com camarão

Valor: ainda não definido;

Made in Bahia Pizzaria

Chef Jean Carlos Simões

Prato: Pizza Camarão & Pesto, com mussarela de búfala, parmesão e molho pesto

Valor: ainda não definido;

Polomar

Chef Angelo Castiglione (ITA/BA)

Prato: Camarão ao molho de tamarindo com gergelim

Valor: R$ 75;

Tango Café

Chef Laura Estima (RS/SP)

Prato: Galleta y camarones

Valor: ainda não definido;

A chef Laura Estima, do Tango Café

(Foto: Divulgação)

Restaurante Atobá do Porto Zarpa Hotel

Chef Marina Santos

Prato: Camarão ao catupiry, acompanha arroz com brócolis

Valor R$ 79 (serve duas pessoas);

Toca Pizzaria

Chef Amauri Santos

Prato: Pizza Sol de Camarão - com muzzarela de búfala, patê de azeitona preta, tomate cereja e manjericão. Bordas recheadas com cheddar

Valor: 4 fatias - R$ 49,00; 8 fatias - R$ 75,00

Vinobar

Chef Claudiano Menezes

Prato: Fetuccine negro com camarão, rúcula e raspas de limão siciliano

Valor: R$ 68

Xica's Bistrô

Chef Anny di Carmo

Prato: Camarão ao creme de coco – servido com arroz de ervas e farofa de banana da terra

Valor: R$ 85 (serve duas pessoas);

Outras cidades

Arembepe

Tapiocaria Beiju com Tudo Dentro

Chef Edileuza Costa

Prato: Beiju Baiano, recheado com vatapá, camarões secos e vinagrete

Valor: R$ 16,50;

Diogo

Sombra da Mangueira

Chef Meures Santos Mendes

Prato: Sombra da Mangueira – Moqueca de Camarão com queijo

Valor: R$ 100 (serve duas pessoas);

Guarajuba

Restaurante e Bar Prefeitinho Jr.

Chef Prefeitinho Jr

Prato: Camarão à moda Prefeitinho - Camarão ensopado ao molho de cream cheese

Valor: ainda não definido;

Restaurante Varandas

Chef Elíbia Barbosa

Prato: Espaguete com camarão e limão siciliano

Valor: R$ 49,90;

Almoço do Mar - dia 1º de dezembro, das 13h às 15h

Porto da Lua Boutique Hotel

Chef Danilo Fernandes (BA)

Prato: Camarão grelhado com mousseline de milho branco paçoca de carne seca e espuma de gengibre

Valor: R$ 58 no site FoodPass;

O prato do Almoço do Mar

(Foto: Divulgação)

Jantar do Tivoli - dia 1º de dezembro, a partir das 19h

Restaurante A Sombra do Coqueiral, no Tivoli Ecoresort

Chefs William Ribeiro (SP) - entrada e prato principal; e Fredy Miranda (Praia do Forte) - sobremesa

Pratos: Entrada: Salada Caesar Mar e Terra; Prato Principal: Camarão, arroz na sua bisque, aioli de trufa, bacon caseiro; Sobremesa: "Encantos de Minha Terra" - Caramelo de dendê, banana da terra grelhada, pipoca de caramelo e flor de sal, cremoso de chocolate da Bahia, merengue de Licuri e sorbet de cacau de Ilhéus

Valor: R$ 180 no site FoodPass;