Tempestade de inverno na Califórnia fecha rodovias e autoridades emitem alertas

Uma tempestade de inverno com fortes ventos castigou Sierra, na Califórnia, com um volume pesado de neve. A estação de esqui Heavenly, em Lake Tahoe, encerrou algumas operações no sábado, 10, quando a tempestade atingiu a região e rodovias foram fechadas nas montanhas. Mais de 400 km de Sierra permanecem sob alerta de tempestades de inverno até o fim de domingo ou início de segunda-feira.

Um trecho de 112 km da Interestadual 80, no sentido leste dos EUA, foi fechado no sábado "devido à visibilidade zero", disseram autoridades de transporte. Parte da Rodovia 89 da Califórnia também foi bloqueada devido à forte tempestade de neve, disse a patrulha rodoviária. O Serviço Florestal dos EUA emitiu alerta de avalanche para o sertão nas montanhas a oeste do Lago Tahoe, no qual disse que "vários metros de neve e ventos fortes resultarão em condições perigosas de avalanche".

Rajadas de até 80 quilômetros por hora, que lançaram árvores contra casas no condado de Sonoma, ao norte de São Francisco, no sábado, podem chegar a 160 quilômetros por hora sobre os cumes de Sierra neste domingo, disse o Serviço Nacional de Meteorologia. Alertas também foram colocados em todo o sul da Califórnia, já que fortes chuvas causaram inundações na grande Los Angeles.