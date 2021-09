Tempestade de neve mata 5 alpinistas no Monte Elbrus, na Rússia

Cinco alpinistas morreram depois de ficarem presos em uma tempestade de neve no Monte Elbrus, na Rússia, a montanha mais alta da Europa, disseram autoridades.

Mais 14 integrantes do grupo foram resgatados no pico da Cordilheira do Cáucaso sob ventos intensos, visibilidade baixa e temperatura de 20 graus Celsius negativos, informou o Ministério de Emergências regional.

O grupo de alpinistas russos enviou um pedido de socorro pouco depois das 17h dessa quinta-feira (horário local). Onze dos sobreviventes foram levados ao hospital.

Uma mulher adoeceu e morreu nos braços de um dos guias, Denis Alimov, que ajudou a organizar a escalada, relatou a agência de notícias Tass.

Outro alpinista quebrou a perna quando descia, e a equipe decidiu se dividir em três grupos dependendo de quem poderia ir mais rápido, disse Alimov.

"Enquanto desciam, mais duas pessoas morreram em um dos grupos. Mas a decisão de se dividir foi certa, de outra maneira poderia ter havido mais baixas", acrescentou.

Guias do grupo sofreram queimaduras de frio e outros ferimentos.

O Monte Elbrus, que tem 5.642 metros de altura e se localiza ao norte da fronteira com a Geórgia, é conhecido por suas mudanças repentinas no clima e nas condições de escalada. Com informações da Reuters.